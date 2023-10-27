Britney Spears quase ficou com marido de Gabriela Prioli? Livro da cantora dá pistas

Britney Spears e Thiago Mansur: livro aponta que cantora teve interesse em brasileiro Crédito: Reprodução

Britney Spears e o atual marido de Gabriela Prioli, Thiago Mansur, já quase tiveram um caso? A teoria de fãs, que já circulava há anos, parece ter sido confirmada em um relato de Spears na autobiografia "A Mulher em Mim".

Na obra, Britney menciona uma viagem a Milão para visitar Donatella Versace, no início dos anos 2000. Lá, em uma festa, a cantora conheceu um homem que "parecia ser brasileiro". "Ele era diferente dos típicos atores de Los Angeles que eu já tinha conhecido", escreveu. Esse brasileiro seria Mansur, que hoje é DJ, mas na época trabalhava como modelo e morava no exterior.

Em vídeo compartilhado por fãs de Britney, a própria Prioli já se referiu ao caso, sem revelar diretamente o que aconteceu. "Eu não sei se posso contar, mas coloquem no Google: Thiago Mansur e Britney Spears", brincou. "Digamos que eles se conheceram. Eu acho isso muito chique e conto para todo mundo".

✨SPOILER: se você já leu o #TheWomanInMe sabe que Britney comentou sobre uma quase aventura com um modelo que parecia brasileiro, sem citar nomes… Acontece que esse modelo é o atual marido da @GabrielaPrioli, Thiago Mansur! pic.twitter.com/tzty9gS8Zf — Original Doll Brasil (@OriginalDollBR) October 26, 2023

Apontado como ex de Britney, Thiago já se referiu ao ocorrido para a Veja. “Eu a conheci em uma festa, mas nunca rolou nada”, disse na época.

O relato de Mansur condiz com a história contada por Britney. No livro, ela conta que começou a conversar com o suposto brasileiro e decidiu que "gostaria de tomar uns drinques com ele no hotel". No entanto, já no trajeto, ele teria feito algo que a desanimou e a artista desistiu de continuar a noite. "Nem consigo lembrar o que foi", disse.