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Babado!

Britney Spears quase ficou com marido de Gabriela Prioli? Livro da cantora dá pistas

Em sua autobiografia, Britney revela que quase se envolveu com Thiago Mansur; após o relato, fãs resgataram vídeo em que Prioli fala sobre seu marido e a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 12:15

Britney Spears e Thiago Mansur: livro aponta que cantora teve interesse em brasileiro
Britney Spears e Thiago Mansur: livro aponta que cantora teve interesse em brasileiro Crédito: Reprodução
Britney Spears e o atual marido de Gabriela Prioli, Thiago Mansur, já quase tiveram um caso? A teoria de fãs, que já circulava há anos, parece ter sido confirmada em um relato de Spears na autobiografia "A Mulher em Mim".
Na obra, Britney menciona uma viagem a Milão para visitar Donatella Versace, no início dos anos 2000. Lá, em uma festa, a cantora conheceu um homem que "parecia ser brasileiro". "Ele era diferente dos típicos atores de Los Angeles que eu já tinha conhecido", escreveu. Esse brasileiro seria Mansur, que hoje é DJ, mas na época trabalhava como modelo e morava no exterior.
Em vídeo compartilhado por fãs de Britney, a própria Prioli já se referiu ao caso, sem revelar diretamente o que aconteceu. "Eu não sei se posso contar, mas coloquem no Google: Thiago Mansur e Britney Spears", brincou. "Digamos que eles se conheceram. Eu acho isso muito chique e conto para todo mundo".
Apontado como ex de Britney, Thiago já se referiu ao ocorrido para a Veja. “Eu a conheci em uma festa, mas nunca rolou nada”, disse na época.
O relato de Mansur condiz com a história contada por Britney. No livro, ela conta que começou a conversar com o suposto brasileiro e decidiu que "gostaria de tomar uns drinques com ele no hotel". No entanto, já no trajeto, ele teria feito algo que a desanimou e a artista desistiu de continuar a noite. "Nem consigo lembrar o que foi", disse.
Irritada, ela pediu para o motorista parar o carro e deixou o homem ali mesmo, no meio da estrada. Britney ainda escreve que, hoje em dia, jamais faria algo assim – mas fez por instinto. "Cometi um grande erro ao deixar aquele estranho entrar no meu carro e o expulsei".

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