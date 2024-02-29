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Bradley Cooper diz que fica o tempo todo nu em sua casa: 'Me sinto à vontade'

Astro e diretor de 'Maestro' diz em podcast que seu banheiro não tem porta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 08:30

O ator Bradley Cooper revelou que cogitou se aposentar da atuação durante a pandemia
O ator Bradley Cooper diz que fica o tempo todo nu em sua casa Crédito: Reuters/Folhapress
Bradley Cooper, 49, revelou que gosta de ficar à vontade quando está em casa.
O astro e diretor de "Maestro", filme indicado ao Oscar em sete categorias, contou no podcast "Armchair Expert" que sua casa em Nova York tem uma estranha disposição de cômodos.
"Minha cama, banheira e privada ficam no mesmo cômodo, que não tem porta. Você sobe as escadas e já está lá, é todo o segundo andar", explicou.
O papo começou porque o apresentador do podcast, Dax Shepard, contou que suas filhas gostam de conversar com ele quando está usando o banheiro.
Cooper é pai de Lea, de seis anos, com a ex-mulher Irina Shayk. Há cerca de seis meses, ele namora a modelo Gigi Hadid, 28. O ator afirmou que, assim como o apresentador, não faz questão de manter muita privacidade entre os membros da família.
"Em casa a gente vive no estilo sueco, todo mundo pelado", afirmou o apresentador. "Eu também sou assim", respondeu Bradley. "Me sinto à vontade em estar nu", completou.

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