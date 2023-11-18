Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passou mal

Após deixar show e ir a hospital, Anahí diz ter 'infecção renal grave'

A cantora mexicana Anahí, do grupo RBD, informou em publicação no Instagram na madrugada deste sábado (18), que tem uma grave infecção renal.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 11:06

Anahí
Anahí tem uma grave infecção renal Crédito: Reprodução @anahi
A cantora mexicana Anahí, do grupo RBD, informou em publicação no Instagram na madrugada deste sábado (18), que tem uma grave infecção renal.
Mais cedo, ela deixou o palco após cerca de uma hora de show do grupo, que se apresentou na noite desta sexta-feira (17), no Alianz Parque. Um novo show do grupo está previsto para hoje no mesmo local.
Na publicação, Anahí lamenta o fato de ter deixado a apresentação. "Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um concerto devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque é realmente o que eu menos desejaria", diz.
"Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma grave infecção renal, muita inflamação e dor", complementa o texto no perfil da cantora.
Horas antes da apresentação, a artista já havia dado indícios de que poderia desfalcar o grupo.
"Brasil, não tenho palavras para agradecer seu carinho. Tem sido um dia de muita dor, porém aqui vou mais uma vez com todo meu coração. Perdão se não posso dar o show que vocês merecem", publicou Anahí em sua conta no X  antigo Twitter.
Já durante a apresentação, Anahí anunciou que precisava ir ao hospital, ainda que contra sua vontade. "Não queria perder essa noite. Estar aqui com vocês, para mim, é o mais importante, porque esperamos muitos anos por isso. Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero estar com vocês", disse ela, chorando, durante a música "Sálvame". O número da faixa era originalmente dela sozinha, mas Anahí contou com a ajuda de seus quatro colegas da banda.
Na publicação feita durante a madrugada no perfil do Instagram, a cantora complementou: "Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante, que é a saúde. Obrigada pelo carinho Brasil e te peço desculpas por ter que sair, faltando quatro músicas para terminar o show".
O RBD iniciou a turnê "Soy Rebelde" no Brasil na semana passada com apresentação no Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre a manutenção da apresentação neste sábado.
O perfil da cantora também não informou em qual hospital ela está internada.

Veja Também

Fã de Taylor Swift morre após passar mal durante show no Rio de Janeiro

Abatida, Anahí diz que precisa ir ao hospital durante show do RBD em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados