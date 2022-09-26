Alec Baldwin e Hilaria anunciam o nascimento do sétimo filho

O ator e produtor Alec Baldwin anunciou nas redes sociais no sábado (24), o nascimento do sétimo filho com a mulher, a instrutora de ioga Hilaria Baldwin. O casal havia anunciado a gravidez em março.
No Instagram, Hilaria compartilhou um vídeo de Ilaria Catalina Irena Baldwin, que nasceu na quinta (22). "Nos sentimos gratos por receber nossa mais nova filha neste mundo", disse o casal em comunicado enviado à revista "People".
Hilaria ainda disse que está entusiasmada em apresentar sua filha, que era pequeno sonho que se tornou realidade. “Tanto ela como eu estamos felizes e saudáveis. Estamos tão felizes por celebrar esta notícia maravilhosa com vocês”, disse a mãe da pequena. Ilaria é a oitava filha do ator Alec Baldwin, de 64 anos, que ainda é pai de Ireland Baldwin, 26, fruto do casamento com a ex-mulher, a atriz Kim Basinger.
Hilaria e o produtor são pais de Carmem, 8; Rafael, 7; Leonardo, 5; Romeo 4; Eduardo, 23 meses; e Maria, 18 meses, que nasceu por meio de barriga de aluguel.