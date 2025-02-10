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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Produtores do ES participam do maior encontro de criatividade da América Latina

Publicado em
10 fev 2025 às 03:00
Simone Marçal e Daniel Morelo
Simone Marçal e Daniel Morelo  vão participar do Rio2C, será de 27 de maio a 1º de junho na Cidade das Artes Crédito: Claudio Postay
O maior encontro de criatividade e inovação da América Latina, o Rio2C, será de 27 de maio a 1º de junho na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e tem capixabas entre os grandes nomes do mercado internacional da música confirmados.
A convite do encontro, os diretores da MM Projetos Culturais, Simone Marçal e Daniel Morelo, serão os curadores da Comissão de PitchingShow e da Rodada de Negócios, respectivamente, oportunidades para o mercado musical que vêm sendo fomentadas pela dupla no Espírito Santo através do Formemus, que em 2025 vai para a sua sétima edição.
O PitchingShow vai avaliar talentos em ascensão que estão prontos para ser o próximo grande destaque da música brasileira. A comissão é formada por representantes da imprensa, programadores de festivais e casas de shows e executivos de plataformas de streaming.
Já as Rodadas de Negócios de Música são um espaço para reuniões individuais dinâmicas. A ideia é conectar artistas, empresários e bookers a importantes players do mercado musical (gravadoras, selos, festivais, casas de shows e contratantes). Isso significa um ambiente ideal para negociações diretas.
O Rio2C deve receber mais de mil convidados entre executivos, players, cientistas, profissionais de mídia e artistas do Brasil e do exterior, na Cidade das Artes. Durante os seis dias de encontro, criadores, empreendedores e especialistas de setores como audiovisual, música, mídia, ciência, tecnologia, sustentabilidade e muito mais, se encontram para uma experiência única de aprendizado, networking, negócios e diversão, antecipando tendências e fortalecendo conexões para o desenvolvimento da indústria criativa.

AGENDA

Além da agenda no Rio, Simone Marçal e Daniel Morelo antecipam a agenda de 2025 da MM Projetos, com cultura para todos e de graça. Está confirmada a sétima edição do Formemus, uma das maiores conferências do mercado musical do País, com paineis, palestras, showcases, shows, mostras, rodada de negócios e pitching musical.
As famílias vão se encontrar na 4ª edição do Musin – Festival Música na Infância – e, em 2025, a nossa música será celebrada no 4º Prêmio da Música Capixaba. E, em breve, todos os detalhes sobre a Festa Internacional da Palavra, que vai transformar a charmosa vila de Itaúnas, no Norte do Estado, na capital brasileira da literatura.

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