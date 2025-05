Praia do Canto celebra Mês das Mães com desfile de moda e show

A Associação Comercial da Praia do Canto vai encerrar a programação do Dia das Mães, que vem movimentando o bairro desde o dia 02 de maio, com o evento "Donas da História", nesta quinta-feira (15), das 18h às 21h30, no Parque Manolo Cabral.



O encontro contará com show da Banda Trilha e um desfile de 20 lojas do bairro, além de lounges e food trucks.



Estarão na passarela, as lojas Fluê, Pitangueira, Óticas Paris, Andalu, Arezzo, Vith, Maison Libanesa Homem, Chapot Acessórios, Ane Zorzanelli, The Store, Metal Nobre, Mabu, Regina Pagani, Paula Shalders, Rosa Elvira, Uncle K e Scala.