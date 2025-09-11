  • Renata Rasseli
Nova administradora de benefícios Egrégora reúne corretores em São Mateus

Vitória
Publicado em 11/09/2025 às 08h03
Egrégora

Gustavo Knupp, Tânia Luísa Bianchi Correa, Aldo José Pereira, Otacílio Pedrinha, Rafael Vieira e Samira Souza: encontro da Egrégora em São Mateus . Crédito: Divulgação

A nova administradora de benefícios Egrégora, lançada na Grande Vitória em junho, promoveu um encontro com corretores de seguros em São Mateus, no dia 3 de setembro, durante um café da manhã, para apresentar a empresa, no auditório do Hospital Meridional do município.

Na ocasião, diretores da empresa fizeram uma visita guiada às dependências do Meridional São Mateus, uma referência no Norte Capixaba e Sul da Bahia.

A Egrégora atua na comercialização de planos de saúde da Rede Meridional. No Espírito Santo, o plano Meridional Saúde possui atualmente a maior rede de hospitais próprios do Estado, contando com 7 hospitais e mais de 2 mil médicos.

O CEO da Egrégora, Otacílio Pedrinha, afirma que o diferencial da nova empresa está na qualidade do atendimento, na proximidade com os corretores e na busca constante por produtos que atendam às reais necessidades da população, sempre em conformidade com as normas da ANS.

Os planos administrados pela Egrégora foram pensados para empresas, famílias e profissionais que valorizam o cuidado com a saúde. A administradora é responsável por conectar os clientes à operadora Meridional Saúde, oferecendo atendimento próximo do usuário.

O corretor é considerado pela Egrégora como peça-chave no ecossistema da saúde suplementar. É ele que orienta, vende com transparência, garante conformidade com as normas da ANS e presta apoio pós-venda, sempre respeitando os direitos do consumidor e a regulação do setor.

PLANO DE SAÚDE

O Meridional Saúde, o plano da Rede Meridional administrado pela Egrégora, oferece planos com cobertura ambulatorial, hospitalar e serviços diferenciados, com destaque para o atendimento em unidades próprias, com médicos renomados, infraestrutura moderna e serviços digitais.

Os usuários podem contar com consultas, exames, internações e pronto-socorro 24h, além de centros especializados nas principais áreas da medicina.

A parceria da Egrégora com a Rede Meridional prevê a unificação dos processos administrativos e assistenciais, com a intenção de reduzir a burocracia e tornar os fluxos de atendimento mais eficientes e também mais humanizado.

Dados da ANS mostram que mais de 51 milhões de brasileiros têm planos de saúde privados. No Espírito Santo, os planos beneficiam 33% da população.

CONTEÚDO OFERECIDO PELA EGRÉGORA 

