Água de coco, chá de camomila e mais: 5 bebidas seguras para oferecer aos pets nos dias quentes

Em dias quentes , acrescentar algumas pedras de gelo à água pode ser uma maneira simples de deixá-la mais refrescante. Alguns animais também gostam de brincar com o gelo, o que pode aumentar o interesse pelo líquido. Para cães que apreciam mastigar os cubos, é importante observar o tamanho para evitar riscos de engasgo ou acidentes dentários. Uma alternativa é utilizar cubos maiores ou simplesmente colocar algumas pedras na água para reduzir sua temperatura.