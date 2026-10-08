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Água de coco, chá de camomila e mais: 5 bebidas seguras para oferecer aos pets nos dias quentes

Algumas das opções podem ser oferecidas em pequenas quantidades, desde que não contenham açúcar, adoçantes, cafeína ou outros ingredientes inadequados para os animais
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 19:55

Em dias quentes, algumas bebidas ajudam a estimular a hidratação dos pets (Imagem: Masarik | Shutterstock)
Em dias quentes, algumas bebidas ajudam a estimular a hidratação dos pets Crédito: Imagem: Masarik | Shutterstock

Em dias quentes ou quando os pets parecem estar pouco interessados em beber água, alguns líquidos podem ajudar a tornar a hidratação mais atrativa. Algumas opções consumidas pelos humanos podem ser oferecidas aos animais em situações específicas e em pequenas quantidades eventualmente, desde que não contenham açúcar, adoçantes, cafeína ou outros ingredientes inadequados.

“Não há problema em oferecer tais bebidas como uma forma de estimular a ingestão de líquidos ou oferecer uma opção refrescante, mas não devem substituir a água. Além disso, é importante considerar a espécie, a idade, o peso e as condições de saúde de cada animal”, destaca Mariana Beloni, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Abaixo, confira algumas opções de bebidas seguras para os pets :

1. Água de coco

Naturalmente rica em alguns eletrólitos, como potássio, ela pode ser uma opção refrescante, especialmente em dias quentes. Porém, possui açúcares e não deve substituir a água convencional.

“Apesar de ser uma bebida natural, a água de coco não é necessária para manter o pet hidratado . Ela pode ser oferecida eventualmente, mas animais com doenças renais, cardíacas ou outras condições que exigem controle de minerais devem receber orientação veterinária antes de consumi-la”, explica a especialista.

2. Chá de camomila

Pode ser oferecido aos cães, desde que seja preparado sem açúcar, adoçantes, leite ou outros ingredientes. Deve ser servido depois de completamente resfriado. Além de contribuir para a ingestão de líquidos, a camomila é tradicionalmente utilizada por suas propriedades calmantes.

No entanto, não deve ser utilizada como tratamento para ansiedade, problemas digestivos ou outras doenças sem orientação profissional. A quantidade também deve ser adequada ao tamanho do animal. Para gatos, a oferta de plantas e chás deve ser discutida previamente com o médico-veterinário, pois a tolerância e a segurança podem variar entre espécies.

3. Iogurte natural

O iogurte natural, sem açúcar, adoçantes, frutas, chocolate ou outros ingredientes adicionados, pode ser oferecido em pequenas quantidades para alguns cães. Dependendo da composição, pode fornecer proteínas, cálcio e outros nutrientes.

Alguns produtos também contêm culturas de bactérias utilizadas na fermentação, embora isso não signifique que o iogurte seja necessário para a saúde intestinal do animal. É importante observar a tolerância individual. Alguns cães e gatos têm dificuldade para digerir a lactose e podem apresentar gases, desconforto abdominal ou diarreia após consumir produtos lácteos.

O suco de melancia pode ajudar a hidratar o cachorro (Imagem: otsphoto | Shutterstock)
O suco de melancia pode ajudar a hidratar o cachorro Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock

4. Suco de melancia

Uma boa opção que pode ser oferecida em pequenos pedaços, sem sementes e sem casca. Outra possibilidade é preparar uma bebida simples utilizando a fruta e água, sem adicionar açúcar ou adoçantes. Além de contribuir para a ingestão de líquidos, ainda fornece nutrientes, como vitamina C, e é uma opção refrescante.

Como a melancia contém açúcares naturais, a quantidade também precisa ser moderada. Para gatos, que possuem necessidades nutricionais diferentes e geralmente demonstram menos interesse por alimentos doces, a oferta não é necessária e deve ser avaliada individualmente.

5. Água com pedras de gelo

Em dias quentes , acrescentar algumas pedras de gelo à água pode ser uma maneira simples de deixá-la mais refrescante. Alguns animais também gostam de brincar com o gelo, o que pode aumentar o interesse pelo líquido. Para cães que apreciam mastigar os cubos, é importante observar o tamanho para evitar riscos de engasgo ou acidentes dentários. Uma alternativa é utilizar cubos maiores ou simplesmente colocar algumas pedras na água para reduzir sua temperatura.

Fique atento à hidratação do animal

Apesar de existirem alternativas que podem ser oferecidas eventualmente, nenhuma delas deve substituir a água fresca. “Em dias quentes, é importante manter o bebedouro em local protegido do sol e trocar a água regularmente”, ensina Mariana Beloni.

Além disso, conforme a profissional, é importante observar alterações no comportamento do pet . “Sede excessiva, redução importante da ingestão de água, vômitos, diarreia, apatia ou outros sintomas associados podem indicar um problema de saúde e exigem avaliação veterinária. Uma bebida diferente pode ser um agrado ou uma estratégia para aumentar o interesse pelos líquidos, mas não deve mascarar uma alteração no comportamento do animal”, conclui.

Por Camila Crepaldi

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