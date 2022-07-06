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Semana de Alta-Costura

Kim Kardashian, Dua Lipa e Nicole Kidman desfilam na semana de Paris

O desfile foi estrelado por artistas e celebridades, incluindo a estreia da empresária e influenciadora digital Kim Kardashian em uma passarela
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 19:41

Kim Kardashian
Kim Kardashian fez a estreia em uma passarela. Crédito: Reprodução @Balenciaga
A grife Balenciaga apresentou nesta quarta-feira, 6, sua nova coleção na Semana de Alta-Costura de Paris. O desfile foi estrelado por artistas e celebridades, incluindo a estreia da empresária e influenciadora digital Kim Kardashian em uma passarela.
Além dela, nomes como a cantora Dua Lipa, a atriz Nicole Kidman e as supermodelos Naomi Campbell e Bella Hadid também desfilaram com as peças assinadas pelo diretor criativo da grife, Demna Gvasalia.
Vestidos assimétricos e volumosos foram destaques da coleção, além das luvas como acessório, presentes em quase todos os looks
Nas redes sociais, o desfile da Balenciaga dividiu opiniões por ter várias personalidades ao invés de apenas modelos profissionais na passarela.

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