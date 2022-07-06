Kim Kardashian, Dua Lipa e Nicole Kidman desfilam na semana de Paris

Kim Kardashian fez a estreia em uma passarela. Crédito: Reprodução @Balenciaga

A grife Balenciaga apresentou nesta quarta-feira, 6, sua nova coleção na Semana de Alta-Costura de Paris. O desfile foi estrelado por artistas e celebridades, incluindo a estreia da empresária e influenciadora digital Kim Kardashian em uma passarela.

Além dela, nomes como a cantora Dua Lipa, a atriz Nicole Kidman e as supermodelos Naomi Campbell e Bella Hadid também desfilaram com as peças assinadas pelo diretor criativo da grife, Demna Gvasalia.

Vestidos assimétricos e volumosos foram destaques da coleção, além das luvas como acessório, presentes em quase todos os looks