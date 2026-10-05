Cabelo maluco: quais produtos usar para criar e fixar os penteados

O spray de fixação tem uma função diferente: ele ajuda a prolongar a duração do penteado depois que a estrutura já foi criada. Por isso, costuma entrar mais para o final, reforçando uma forma que já está pronta. A aplicação deve ser controlada e feita a uma distância adequada, entre 20 e 30 cm, evitando concentrar uma grande quantidade em um único ponto ou encharcar os fios. Não se esqueça de proteger o rosto da criança antes de aplicar o spray de fixação, para não causar irritação nos olhos e nariz.