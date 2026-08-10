5 combinações para elevar sua produção e parecer mais elegante

Para criar uma silhueta mais harmoniosa, vale seguir uma regra simples: se a parte de baixo tem modelagem ampla, prefira uma blusa mais ajustada. Já quando a parte de cima é oversized , opte por uma peça inferior mais estruturada. “Esse contraste cria uma silhueta mais harmoniosa e faz com que a roupa tenha um caimento muito mais elegante”, finaliza Luana Amy.