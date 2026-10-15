Tem abacaxi em casa? Veja 3 receitas refrescantes para os dias quentes

Em uma tigela de vidro, coloque os cubos de tilápia, cubra com o suco de limão e tempere com sal. Misture, tampe e leve à geladeira por cerca de 20 minutos, até o peixe ficar opaco e firme, “cozido” pela acidez do limão. Escorra parte do limão e acrescente o abacaxi, a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o azeite. Misture com cuidado e finalize com o coentro picado. Sirva bem gelado.