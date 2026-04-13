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Gastronomia

7 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

Veja como preparar bebidas deliciosas e nutritivas para qualquer hora do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 15:53

Shake vegano de maçã com canela (Imagem: nblx | Shutterstock)
Shake vegano de maçã com canela Crédito: Imagem: nblx | Shutterstock
No ritmo acelerado da vida moderna, encontrar lanches rápidos, nutritivos e saborosos é sonho de todo mundo que deseja manter a dieta. Nesse contexto, os shakes veganos ricos em proteínas surgem como a solução ideal. Fáceis de preparar, eles são ótimos para aumentar a energia pela manhã, reforçá-la após o treino ou servir como um lanche prático ao longo do dia. Além disso, são versáteis e podem ser levados para o trabalho ou outros compromissos.
Abaixo, confira como preparar shakes veganos ricos em proteínas!

1. Shake vegano de maçã com canela

Ingredientes

  • 2 maçãs vermelhas sem sementes e picadas
  • 200 ml de leite de aveia
  • 2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó
  • 1 colher de sopa de linhaça moída
  • 2 colheres de chá de canela em pó
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o leite de aveia, a proteína, a linhaça e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

2. Shake vegano de açaí com banana

Ingredientes

  • 200 ml de suco de laranja natural
  • 1 colher de sopa de proteína vegetal em pó
  • 100 g de polpa de açaí
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açaí e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o restante dos ingredientes e bata para incorporar. Sirva em seguida.

3. Shake vegano de mamão com aveia e chia

Ingredientes

  • 400 ml de leite de aveia
  • 1 fatia de mamão descascada e sem sementes
  • 2 colheres de sopa de aveia
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
Shake vegano de cacau e amêndoas (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Shake vegano de cacau e amêndoas Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

4. Shake vegano de cacau e amêndoas

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de amêndoas hidratadas
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 banana descascada e picada
  • 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
  • 200 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as amêndoas hidratadas, a água, o cacau em pó, a banana e a aveia em flocos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata rapidamente para triturar. Sirva em seguida.

5. Shakevegano de mirtilo e castanha-do-pará

Ingredientes

  • 250 g de mirtilo congelado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 6 castanhas-do-pará
  • 250 ml de leite de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os mirtilos, as sementes de chia e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as castanhas-do-pará e bata para triturar. Sirva em seguida.
Shake vegano de frutas vermelhas e tofu (Imagem: Hrendon | Shutterstock)
Shake vegano de frutas vermelhas e tofu Crédito: Imagem: Hrendon | Shutterstock

6. Shake vegano de frutas vermelhas e tofu

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 100 g de tofu macio
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 200 ml de leite de aveia
  • 1/2 banana cortada em rodelas

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em seguida.

7. Shake vegano de manga e linhaça

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de manga madura picada
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em seguida.

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