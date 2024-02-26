'Vidas Passadas' leva prêmio de melhor filme no Spirit Awards 2024; veja lista

O Spirit Awards aconteceu neste domingo (25), reunindo produções independentes e talentos da televisão e do cinema. Quem levou o prêmio de melhor filme foi "Vidas Passadas", de Celine Song, que também ganhou o prêmio de melhor direção.
O filme concorria com longas como "American Fiction" - sem data de lançamento no Brasil - , que levou o prêmio de melhor roteiro, enquanto Jeffrey Wright venceu o de melhor atuação. "Four Daughters" foi laureado como melhor documentário.
Da'Vine Joy Randolph ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel em "Os Rejeitados", repetindo a vitória na noite passada no SAG Awards. Dominic Sessa, que atuou no mesmo filme, recebeu o prêmio de melhor ator revelação.
Na área da TV, "Treta" foi nomeada melhor nova série roteirizada e Ali Wong ganhou o melhor atuação principal por seu papel no a série.
Além dos tradicionais prêmios de melhor filme e melhor diretor, a premiação também apresenta outras honrarias, como a de melhor primeiro roteiro e Prêmio John Cassavetes (melhor longa-metragem abaixo de US$ 1.000.000).
- MELHOR FILME
- "Todos Nós Desconhecidos", de Andrew Haigh
- "American Fiction", de Cord Jefferson
- "Segredos de Um Escândalo", de Todd Haynes
- "Passagens", de Ira Sachs
- "Vidas Passadas", de Celine Song
- MELHOR PRIMEIRO FILME
- "All Dirt Roads Taste of Salt", de Raven Jackson
- "Chronicles of a Wandering Saint", de Tomás Gómez Bustillo
- "Earth Mama", de Savanah Leaf
Producers: Sam Bisbee, Shirley O’Connor, Medb Riordan, Cody Ryder
- "A Thousand and One", de A.V. Rockwell
- "Upon Entry", de Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez
- PRÊMIO JOHN CASSAVETES
- "The Artifice Girl", de Franklin Ritch
- "Cadejo Blanco", de Justin Lerner
- "Fremont", de Babak Jalali
- "Rotting in the Sun", de Sebastián Silva
- "The Unknown Country", de Morrisa Maltz
- MELHOR DIRETOR
- Andrew Haigh, "Todos Nós Desconhecidos"
- Todd Haynes, "Segredos de Um Escândalo"
- William Oldroyd, "Eileen"
- Ira Sachs, "Passagens"
- Celine Song, "Vidas Passadas"
- MELHOR ROTEIRO
- David Hemingson, "Os Rejeitados"
- Cord Jefferson, "American Fiction"
- Laura Moss e Brendan J. O’Brien, "Birth/Rebirth"
- Emma Seligman e Rachel Sennott, "Clube da Luta para Meninas"
- Celine Song, "Vidas Passadas"
- MELHOR PRIMEIRO ROTEIRO
- "Segredos de Um Escândalo"
- "Theater Camp"
- "Chronicles of a Wandering Saint"
- "A Dança dos Pássaros"
- "Upon Entry"
- MELHOR ATOR
- Jessica Chastain, "Memory"
- Greta Lee, "Vidas Passadas"
- Trace Lysette, "Monica"
- Natalie Portman, "Segredos de Um Escândalo"
- Judy Reyes, "Birth/Rebirth"
- Franz Rogowski, "Passagens"
- Andrew Scott, "Todos Nós Desconhecidos"
- Teyana Taylor, "A Thousand and One"
- Jeffrey Wright, "American Fiction"
- Teo Yoo, "Vidas Passadas"
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Erika Alexander, "American Fiction"
- Sterling K. Brown, American Fiction
- Noah Galvin, "Theater Camp: Um Verão Alucinante"
- Anne Hathaway, "Eileen"
- Glenn Howerton, "BlackBerry"
- Marin Ireland, "Eileen"
- Charles Melton, "Segredos de Um Escândalo"
- Da’Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"
- Catalina Saavedra, "Rotting in the Sun"
- Ben Whishaw, "Passagens"
- MELHOR ATOR REVELAÇÃO
- Marshawn Lynch, "Clube da Luta para Meninas"
- Atibon Nazaire, "As Oito Montanhas"
- Tia Nomore, "Earth Mama"
- Dominic Sessa, "Os Rejeitados"
- Anaita Wali Zada, "Fremont"
- MELHOR CINEMATOGRAFIA
- Katelin Arizmendi, "Monica"
- Eigil Bryld, "Os Rejeitados"
- Jomo Fray, "All Dirt Roads Taste of Salt"
- Pablo Lozano, "Chronicles of a Wandering Saint"
- Pat Scola, "We Grown Now"
- MELHOR EDIÇÃO
- "Rotting in the Sun"
- "We Grown Now"
- "Como Rebentar um Oleoduto"
- "Theater Camp: Um Verão Alucinante"
- "Upon Entry"
- MELHOR DOCUMENTÁRIO
- "Bye Bye Tiberias"
- "Four Daughters"
- "Going to Mars: The Nikki Giovanni Project"
- "Kokomo City"
- "The Mother of All Lies"
- MELHOR FILME INTERNACIONAL
- "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet
- "Godland", de Hlynur Pálmason
- "Mami Wata", de C.J. ‘Fiery’ Obasi"Tótem", de Lila Avilés
- "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer
- CATEGORIAS DE TELEVISÃO
- MELHOR SÉRIE DOCUMENTAL
- "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court"
- "Querida Mamãe"
- "Murder in Big Horn"
- "Juventude Roubada: Por Dentro da Seita Universitária"
- "Wrestlers"
- MELHOR NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
- "Treta", de Lee Sung Jin
- "Dreaming Whilst Black", de Adjani Salmon
- "Sou de Virgem", de Boots Riley
- "Jury Duty", de Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky
- "Slip", Zoe Lister-Jones
- MELHOR ATUAÇÃO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
- Emma Corrin, "Assassinato no Fim do Mundo"
- Dominique Fishback, "Enxame"Betty Gilpin, "Mrs. Davis"
- Jharrel Jerome, "Sou de Virgem"
- Zoe Lister-Jones, "Slip"
- Bel Powley, "A Small Light"
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Ramón Rodríguez, "Will Trent: Agente Especial"
- Ali Wong, "Treta"
- Steven Yeun, "Treta"
- MELHOR ATUAÇÃO COADJUVANTE EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
- Murray Bartlett, "The Last of Us"
- Billie Eilish, "Enxame"
- Jack Farthing, "Rain Dogs"
- Nick Offerman, "The Last of Us"
- Adina Porter, "The Changeling: Sombras de Nova York"
- Lewis Pullman, "Uma Questão de Química"
- Benny Safdie, "The Curse"
- Luke Tennie, "Falando a Real"
- Olivia Washington, "Sou de Virgem"
- Jessica Williams, "Falando a Real"
- MELHOR ATOR REVELAÇÃO EM SÉRIE ROTEIRIZADA
- Clark Backo, "The Changeling - Sombras de Nova York"
- Aria Mia Loberti, "Toda Luz que Não Podemos Ver"
- Adjani Salmon, "Dreaming Whilst Black"
- Keivonn Montreal Woodard, "The Last of Us"
- Kara Young, "Sou de Virgem"
- MELHOR ELENCO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
- "Jury Duty"