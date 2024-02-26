TV e cinema

'Vidas Passadas' leva prêmio de melhor filme no Spirit Awards 2024; veja lista

O Spirit Awards aconteceu neste domingo (25), reunindo produções independentes e talentos da televisão e do cinema
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 11:44

Vidas Passadas está indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro
Vidas Passadas levou o prêmio de melhor filme e melhor direção no Spirit Awards Crédito: Califórnia Filmes
O Spirit Awards aconteceu neste domingo (25), reunindo produções independentes e talentos da televisão e do cinema. Quem levou o prêmio de melhor filme foi "Vidas Passadas", de Celine Song, que também ganhou o prêmio de melhor direção.
O filme concorria com longas como "American Fiction" - sem data de lançamento no Brasil - , que levou o prêmio de melhor roteiro, enquanto Jeffrey Wright venceu o de melhor atuação. "Four Daughters" foi laureado como melhor documentário.
Da'Vine Joy Randolph ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel em "Os Rejeitados", repetindo a vitória na noite passada no SAG Awards. Dominic Sessa, que atuou no mesmo filme, recebeu o prêmio de melhor ator revelação.
Na área da TV, "Treta" foi nomeada melhor nova série roteirizada e Ali Wong ganhou o melhor atuação principal por seu papel no a série.
Além dos tradicionais prêmios de melhor filme e melhor diretor, a premiação também apresenta outras honrarias, como a de melhor primeiro roteiro e Prêmio John Cassavetes (melhor longa-metragem abaixo de US$ 1.000.000).
  • MELHOR FILME
  • "Todos Nós Desconhecidos", de Andrew Haigh
  • "American Fiction", de Cord Jefferson
  • "Segredos de Um Escândalo", de Todd Haynes
  • "Passagens", de Ira Sachs
  • "Vidas Passadas", de Celine Song

  • MELHOR PRIMEIRO FILME
  • "All Dirt Roads Taste of Salt", de Raven Jackson
  • "Chronicles of a Wandering Saint", de Tomás Gómez Bustillo
  • "Earth Mama", de Savanah Leaf
    Producers: Sam Bisbee, Shirley O’Connor, Medb Riordan, Cody Ryder
  • "A Thousand and One", de A.V. Rockwell
  • "Upon Entry", de Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez

  • PRÊMIO JOHN CASSAVETES  
  • "The Artifice Girl", de Franklin Ritch
  • "Cadejo Blanco", de Justin Lerner
  • "Fremont", de Babak Jalali
  • "Rotting in the Sun", de Sebastián Silva
  • "The Unknown Country", de Morrisa Maltz

  • MELHOR DIRETOR
  • Andrew Haigh, "Todos Nós Desconhecidos"
  • Todd Haynes, "Segredos de Um Escândalo"
  • William Oldroyd, "Eileen"
  • Ira Sachs, "Passagens"
  • Celine Song, "Vidas Passadas"

  • MELHOR ROTEIRO
  • David Hemingson, "Os Rejeitados"
  • Cord Jefferson, "American Fiction"
  • Laura Moss e Brendan J. O’Brien, "Birth/Rebirth"
  • Emma Seligman e Rachel Sennott, "Clube da Luta para Meninas"
  • Celine Song, "Vidas Passadas"

  • MELHOR PRIMEIRO ROTEIRO
  • "Segredos de Um Escândalo"
  • "Theater Camp"
  • "Chronicles of a Wandering Saint"
  • "A Dança dos Pássaros"
  • "Upon Entry"

  • MELHOR ATOR
  • Jessica Chastain, "Memory"
  • Greta Lee, "Vidas Passadas"
  • Trace Lysette, "Monica"
  • Natalie Portman, "Segredos de Um Escândalo"
  • Judy Reyes, "Birth/Rebirth"
  • Franz Rogowski, "Passagens"
  • Andrew Scott, "Todos Nós Desconhecidos"
  • Teyana Taylor, "A Thousand and One"
  • Jeffrey Wright, "American Fiction"
  • Teo Yoo, "Vidas Passadas"

  • MELHOR ATOR COADJUVANTE
  • Erika Alexander, "American Fiction"
  • Sterling K. Brown, American Fiction
  • Noah Galvin, "Theater Camp: Um Verão Alucinante"
  • Anne Hathaway, "Eileen"
  • Glenn Howerton, "BlackBerry"
  • Marin Ireland, "Eileen"
  • Charles Melton, "Segredos de Um Escândalo"
  • Da’Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"
  • Catalina Saavedra, "Rotting in the Sun"
  • Ben Whishaw, "Passagens"

  • MELHOR ATOR REVELAÇÃO
  • Marshawn Lynch, "Clube da Luta para Meninas"
  • Atibon Nazaire, "As Oito Montanhas"
  • Tia Nomore, "Earth Mama"
  • Dominic Sessa, "Os Rejeitados"
  • Anaita Wali Zada, "Fremont"

  • MELHOR CINEMATOGRAFIA
  • Katelin Arizmendi, "Monica"
  • Eigil Bryld, "Os Rejeitados"
  • Jomo Fray, "All Dirt Roads Taste of Salt"
  • Pablo Lozano, "Chronicles of a Wandering Saint"
  • Pat Scola, "We Grown Now"

  • MELHOR EDIÇÃO
  • "Rotting in the Sun"
  • "We Grown Now"
  • "Como Rebentar um Oleoduto"
  • "Theater Camp: Um Verão Alucinante"
  • "Upon Entry"

  • MELHOR DOCUMENTÁRIO
  • "Bye Bye Tiberias"
  • "Four Daughters"
  • "Going to Mars: The Nikki Giovanni Project"
  • "Kokomo City"
  • "The Mother of All Lies"

  • MELHOR FILME INTERNACIONAL
  • "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet
  • "Godland", de Hlynur Pálmason
  • "Mami Wata", de C.J. ‘Fiery’ Obasi"Tótem", de Lila Avilés
  • "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer

  • CATEGORIAS DE TELEVISÃO
  • MELHOR SÉRIE DOCUMENTAL
  • "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court"
  • "Querida Mamãe"
  • "Murder in Big Horn"
  • "Juventude Roubada: Por Dentro da Seita Universitária"
  • "Wrestlers"

  • MELHOR NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
  • "Treta", de Lee Sung Jin
  • "Dreaming Whilst Black", de Adjani Salmon
  • "Sou de Virgem", de Boots Riley
  • "Jury Duty", de Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky
  • "Slip", Zoe Lister-Jones

  • MELHOR ATUAÇÃO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
  • Emma Corrin, "Assassinato no Fim do Mundo"
  • Dominique Fishback, "Enxame"Betty Gilpin, "Mrs. Davis"
  • Jharrel Jerome, "Sou de Virgem"
  • Zoe Lister-Jones, "Slip"
  • Bel Powley, "A Small Light"
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Ramón Rodríguez, "Will Trent: Agente Especial"
  • Ali Wong, "Treta"
  • Steven Yeun, "Treta"

  • MELHOR ATUAÇÃO COADJUVANTE EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
  • Murray Bartlett, "The Last of Us"
  • Billie Eilish, "Enxame"
  • Jack Farthing, "Rain Dogs"
  • Nick Offerman, "The Last of Us"
  • Adina Porter, "The Changeling: Sombras de Nova York"
  • Lewis Pullman, "Uma Questão de Química"
  • Benny Safdie, "The Curse"
  • Luke Tennie, "Falando a Real"
  • Olivia Washington, "Sou de Virgem"
  • Jessica Williams, "Falando a Real"

  • MELHOR ATOR REVELAÇÃO EM SÉRIE ROTEIRIZADA
  • Clark Backo, "The Changeling - Sombras de Nova York"
  • Aria Mia Loberti, "Toda Luz que Não Podemos Ver"
  • Adjani Salmon, "Dreaming Whilst Black"
  • Keivonn Montreal Woodard, "The Last of Us"
  • Kara Young, "Sou de Virgem"

  • MELHOR ELENCO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA
  • "Jury Duty"

