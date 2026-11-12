O que assistir no cinema? Confira os filmes que estreiam nesta semana

A animação dá lugar ao drama sombrio nesta releitura de “Um Conto de Natal ”, de Charles Dickens. Dirigido por Ti West, o longa revisita a trajetória do avarento Ebenezer Scrooge (Johnny Depp), que, na véspera de Natal, recebe a visita do fantasma de seu antigo parceiro de negócios, Jacob Marley, e dos espíritos do Natal. Diante das consequências de suas escolhas e da possibilidade de um destino solitário, ele precisa decidir se ainda há tempo para mudar.