Manchas de gordura na cozinha? Veja como remover de paredes, pisos e eletrodomésticos

Em manchas mais resistentes, deixe a solução agir por alguns minutos antes de repetir a limpeza. Depois, retire os resíduos com um pano limpo e levemente umedecido em água e finalize com outro pano seco. Em paredes pintadas, é importante testar a mistura em uma área discreta antes da aplicação, pois algumas tintas podem manchar ou perder o acabamento com a umidade e a fricção. Evite utilizar produtos abrasivos, esponjas ásperas e desengordurantes muito fortes, que podem comprometer a pintura.