5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira, 10 de setembro

Desesperada diante da possibilidade de perder a irmã, Yira começa a questionar as próprias convicções e encontra esperança em uma figura inesperada: o Padre Emiliano Tardif, sacerdote canadense conhecido mundialmente por seus supostos dons de cura. Ao acompanhá-lo, ela embarca em uma jornada de fé , dúvidas e descobertas capaz de transformar para sempre seu modo de enxergar a vida. Dirigido por Jose Gomez De Vargas, o longa dominicano traz Juan Ángel, Angeline Monegro e Fahdly Samira no elenco.