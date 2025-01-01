3 orações de proteção para o Ano-Novo

Momentos de oração promovem paz interior e atraem energias positivas, criando um ambiente de fé e proteção para um novo ciclo Crédito: Imagem: AboutLife | Shutterstock

No início do ano, é comum procurar maneiras de atrair boas vibrações para os meses seguintes. O Ano-Novo simboliza uma oportunidade para renovar a fé, deixar para trás o que já não faz sentido e abrir espaço para novas conquistas. Nesse contexto, as orações são ferramentas valiosas para fortalecer a alma e reforçar o otimismo.

Dedicar um tempo para orar é um gesto de cuidado consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Essas palavras de fé têm o poder de iluminar o caminho, afastar as adversidades e trazer paz interior. A seguir, veja três orações especiais para proteção e ótimas energias em 2025!

1. Oração ao Santo Anjo da Guarda

Santo Anjo da Guarda, que me foste concedido, desde o início da minha vida, como protetor e companheiro, quero eu ( fale seu nome completo ), neste novo ano de 2025, pobre pecador, consagrar-me hoje a vós, diante de meu Senhor e Deus, de Maria , minha Mãe celestial e de todos os Anjos e Santos. Quero-vos dar a minha mão e nunca mais a desprender da vossa.

Com a minha mão na vossa, prometo ser sempre fiel e obediente ao meu Senhor e Deus e à Santa Igreja. Com a minha mão na vossa, prometo confessar sempre Maria como minha Rainha e Mãe e fazer da sua vida um modelo da minha. Com a minha mão na vossa, prometo confessar a minha fé em vós, meu santo protetor, e promover zelosamente a veneração dos santos Anjos, como proteção e auxílio especial, de modo particular, nestes dias de luta espiritual pelo Reino de Deus.

Suplico-te, santo Anjo do Senhor, toda a força do Amor, para que seja inflamado, todo o vigor da fé, para que nunca mais vacile. Suplico-vos, que a tua mão me defenda contra os ataques do inimigo. Suplico-vos a graça da humildade de Nossa Senhora, para que seja preservado de todos os perigos e, guiado por vós, chegue à Pátria celestial. Amém!

2. Oração à Sagrada Família

Jesus, Maria, José, sagrada entre as sagradas famílias de toda a humanidade, rogai por nós. O amor do filho, o amor da mãe, o amor do pai, é o caminho da verdade e da vida que nos leva para os páramos celestes, ensinando-nos o meio de nos redimirmos de todos os nossos desacertos ante o vosso sagrado exemplo.

Jesus, Maria, José , que semearam a bondade entre os seres mais mesquinhos que já pisaram os mesmos caminhos que pisamos, fazei nascer em nossos corações a esperança, a fé e a caridade, para que possamos atingir um patamar mais elevado e que permita maior proximidade com o Reino dos Céus.

Ó Sagrada Família, que viveu em tempos de escuridão e não se abateu, que deram seguidas mostras de como proceder em tempos difíceis, fazei de nós merecedores de vosso afeto e que um dia estejamos juntos na casa do Santíssimo. Rogai pela nossa família por todos os séculos. Amém.

Fazer orações de proteção é uma forma de cultivar resiliência e inspiração, estabelecendo conexões mais profundas com a espiritualidade Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Oração de proteção

Senhor Jesus Cristo, eu ( diga seu nome completo ) coloco a minha casa, minha família ( diga o primeiro nome de cada familiar ), todos os que moram comigo, sob a proteção do Vosso Sangue Precioso. Protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mau-olhado e de todo mal.

Qualquer pessoa que tenha má intenção, maldade, não consiga permanecer nesta casa nem passe por esta porta, em que entronizo esta oração. E assim como lemos no livro do Êxodo capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o Sangue do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo.