Editorias do Site
Redes Sociais

Tarot semanal: previsão para os signos de 10 a 16 de novembro de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:20

As cartas do tarot mostram que a semana será de conquistas e novas oportunidades (Imagem: Golden Dayz | Shutterstock)
As cartas do tarot mostram que a semana será de conquistas e novas oportunidades Crédito: Imagem: Golden Dayz | Shutterstock

A semana trará uma energia de renovação, aprendizado e crescimento pessoal para todos os signos. Será um período em que o trabalho em equipe e as parcerias ganharão destaque, favorecendo conquistas e novas oportunidades. As cartas do tarot indicam o encerramento de ciclos antigos e o início de uma fase mais inspiradora, em que a fé, a paciência e a clareza nas decisões farão toda a diferença.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Três de Ouros

Boas parcerias poderão levar o ariano mais longe (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
Boas parcerias poderão levar o ariano mais longe Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

O trabalho em equipe será tudo! A carta “Três de Ouros” mostra que boas parcerias poderão te levar mais longe do que você imagina. Por isso, nesta semana, tente colaborar, trocar ideias e valorizar quem soma com você.

Touro – O Mundo

O taurino deverá se preparar para novos voos (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O taurino deverá se preparar para novos voos Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Será o momento de colher os frutos e se sentir completo(a). A carta “O Mundo” anuncia conquistas e realizações . Nesta semana, procure curtir o que alcançou — e se preparar para novos voos!

Gêmeos – Rei de Espadas

O geminiano precisará cortar o excesso e dizer o que precisa ser dito (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O geminiano precisará cortar o excesso e dizer o que precisa ser dito Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A razão será sua melhor amiga. A carta “Rei de Espadas” pede clareza, foco e inteligência nas decisões. Você precisará cortar o excesso e dizer o que precisa ser dito, sem medo.

Câncer – Quatro de Copas

O canceriano deverá abrir o coração para as oportunidades (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O canceriano deverá abrir o coração para as oportunidades Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Nesta semana, será importante tomar cuidado para não deixar o tédio te pegar. A carta “Quatro de Copas” fala de um desânimo passageiro — mas a solução estará em olhar para algo novo. Tente abrir o coração para as oportunidades que estarão bem à sua frente.

Leão – Nove de Paus

O leonino deverá continuar firme, mesmo que o cansaço bata (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O leonino deverá continuar firme, mesmo que o cansaço bata Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Você já superou tanto — e está quase lá! A carta “Nove de Paus” fala de persistência e força. Será importante continuar firme, mesmo que o cansaço bata. A vitória estará na próxima curva.

Virgem – O Hierofante

O virginiano deverá escutar os conselhos certos e seguir o caminho com serenidade (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O virginiano deverá escutar os conselhos certos e seguir o caminho com serenidade Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Sabedoria e tradição te guiarão. A carta “O Hierofante” fala sobre aprender com o passado e seguir seu propósito com fé. Nesta semana, será importante escutar os conselhos certos e seguir seu caminho com serenidade.

Libra – Dois de Copas

Nesta semana, o libriano deverá se entregar com confiança (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
Nesta semana, o libriano deverá se entregar com confiança Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

O amor estará no ar — e não só o romântico! A carta “Dois de Copas” fala de conexões sinceras, parcerias equilibradas e harmonia nas relações. Por isso, nesta semana, tente se entregar com confiança.

Escorpião – Dez de Espadas

O escorpiano deverá levantar a cabeça, porque o recomeço iniciará (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O escorpiano deverá levantar a cabeça, porque o recomeço iniciará Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Será um fim de ciclo total! A carta “Dez de Espadas” marca o encerramento de uma fase que deu o que tinha para dar. Será essencial levantar a cabeça, porque o recomeço iniciará.

Sagitário – Sete de Ouros

O sagitariano deverá continuar regando os próprios sonhos (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O sagitariano deverá continuar regando os próprios sonhos Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A paciência será a palavra da vez. A carta “Sete de Ouros” mostra que o que você plantou, crescerá — mesmo que ainda não pareça. Nesta semana, será importante continuar regando seus sonhos.

Capricórnio – A Estrela

O capricorniano poderá sonhar alto e acreditar no melhor (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O capricorniano poderá sonhar alto e acreditar no melhor Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Esperança e inspiração estarão em alta! A carta “A Estrela” te convidará a sonhar alto e acreditar no melhor. O futuro sorrirá para você — e você deverá seguir sua luz sem medo.

Aquário – Rainha de Espadas

O aquariano deverá ser direto, mas sem perder a ternura (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
O aquariano deverá ser direto, mas sem perder a ternura Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A mente estará afiada — e a língua também. A carta “Rainha de Espadas” fala de clareza, autonomia e inteligência emocional. Nesta semana, tente ser direto(a), mas sem perder a ternura.

Peixes – Cavaleiro de Ouros

Cada passo do pisciano o levará ao destino certo (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)
Cada passo do pisciano o levará ao destino certo Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Devagar e sempre. A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o progresso virá com constância e paciência. Você deverá continuar firme — cada passo seu te levará ao destino certo.

Victor Valentim

Imagem Edicase Brasil
null Crédito:

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Panna cotta: aprenda a preparar essa clássica sobremesa italiana

Panna cotta: aprenda a preparar essa clássica sobremesa italiana
Imagem - Exposição destaca artista capixaba e apresenta gerações da arte contemporânea no país

Exposição destaca artista capixaba e apresenta gerações da arte contemporânea no país
Imagem - Série de 2021 sobre Elize Matsunaga volta ao top 10 da Netflix após sucesso de 'Tremembé'

Série de 2021 sobre Elize Matsunaga volta ao top 10 da Netflix após sucesso de 'Tremembé'