Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/10/2026

A carta “O Carro” o(a) coloca em movimento e favorece escolhas mais firmes neste dia. No amor, você poderá tomar a iniciativa e deixar mais claro o que deseja. Na carreira, foco e determinação ajudarão a avançar em direção a uma meta. A saúde pedirá equilíbrio para não transformar excesso de energia em cansaço físico ou emocional. Entre amigos, sua postura decidida inspirará outras pessoas, mas procure respeitar também os limites e o ritmo de quem está ao seu redor.