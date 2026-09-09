Milho simboliza prosperidade: aprenda 5 simpatias para fazer em casa e atrair dinheiro

Pegue três espigas de milho ou um punhado de milho seco e coloque em um cesto ou recipiente bonito. Ao lado, deixe uma moeda e uma folha de louro. Durante sete dias, ao passar pelo local, agradeça mentalmente pelas coisas boas que já existem em sua vida e mentalize que não falte alimento, dinheiro, trabalho e oportunidades para você e sua família. Depois, retire os elementos e devolva o milho à terra, quando possível.