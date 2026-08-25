Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/08/2026

Áries O ariano sentirá necessidade de participar de projetos em grupo e de estar com pessoas que tenham objetivos semelhantes aos seus (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Você sentirá necessidade de participar de projetos em grupo e de estar com pessoas que tenham objetivos semelhantes aos seus, a fim de trocar experiências e encontrar apoio para seus planos. Todavia, algumas atitudes poderão despertar disputas, cobranças ou ações controladoras. Diante desse cenário, evite impor a sua vontade. O ideal será avaliar suas relações com objetividade e ajustar as expectativas. Touro O taurino precisará dedicar mais atenção à rotina de trabalho (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) A fim de conquistar resultados importantes no setor profissional, você precisará dedicar mais atenção à rotina de trabalho. Ao longo do dia, porém, algumas cobranças poderão gerar pressão, assim como despertar a sua necessidade de controle. Por conta disso, será importante agir com cautela, organizando as atividades, respeitando os próprios limites e refletindo antes de tomar decisões. Gêmeos O geminiano precisará lidar com questões relacionadas aos planos de longo prazo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Nesta terça-feira, você precisará lidar com questões relacionadas aos planos de longo prazo. Entretanto, tenha cautela com algumas situações, pois diferenças de opinião poderão levar a disputas de poder. Nesse contexto, evite tomar decisões definitivas por entusiasmo ou pela necessidade de provar que tem razão. O mais indicado será ouvir opiniões diferentes e reorganizar os seus planos de modo realista. Câncer O canceriano poderá perceber com mais clareza o que precisa ser transformado no setor financeiro e emocional (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Você se envolverá bastante com questões financeiras ou assuntos emocionais profundos. Inclusive, poderá perceber com mais clareza o que precisa ser transformado nesses setores. No entanto, algumas situações poderão despertar inseguranças ou preocupações. Logo, será preciso evitar decisões motivadas pelo medo. Em vez disso, procure revisar seus acordos e lidar com as mudanças de maneira prática e consciente. Leão O leonino precisará equilibrar as próprias necessidades com as expectativas da pessoa amada (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Nos relacionamentos afetivos , você precisará equilibrar suas necessidades com as expectativas da pessoa amada. Contudo, algumas atitudes poderão despertar sentimentos intensos, cobranças ou disputas de poder. Além disso, será possível que expectativas exageradas o(a) levem a interpretar as falas do outro de maneira equivocada. Para evitar conflitos desnecessários, procure conversar com mais clareza e reconhecer os limites alheios. Virgem O virginiano poderá perceber que alguns hábitos não fazem mais sentido (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Ao organizar a rotina, você poderá perceber que alguns hábitos já não fazem mais sentido, despertando a necessidade de mudanças importantes. Nesse processo, porém, o desejo de manter tudo sob controle poderá gerar tensões diante de imprevistos. Por isso, evite acumular responsabilidades e procure definir prioridades. Fazer ajustes com equilíbrio ajudará a tornar a rotina mais produtiva sem deixar o bem-estar de lado. Libra A necessidade de reconhecimento do libriano poderá aumentar (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) As questões relacionadas ao lazer e à vida afetiva ganharão mais intensidade, ajudando você a compreender melhor o que realmente desperta seu interesse nessas áreas. No entanto, a necessidade de reconhecimento poderá aumentar e favorecer reações impulsivas diante de frustrações. Por isso, procure direcionar sua energia para atividades prazerosas, buscando satisfação de forma equilibrada. Escorpião O escorpiano buscará realizar mudanças na maneira como lida com as responsabilidades (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Você buscará realizar mudanças na maneira como lida com as suas responsabilidades e com questões antigas no ambiente familiar. No processo, porém, algumas emoções tenderão a ficar mais intensas, especialmente diante da resistência alheia às transformações necessárias. Logo, será importante evitar conflitos motivados pela tentativa de impor a sua vontade. Por isso, procure conversar com calma e estabelecer limites saudáveis. Sagitário O sagitariano sentirá necessidade de organizar os pensamentos e se comunicar com mais clareza (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Ao longo desta terça-feira, você sentirá a necessidade de organizar os pensamentos e se comunicar com mais clareza. Algumas conversas, porém, poderão despertar emoções intensas ou trazer à tona questões que vinham sendo evitadas. Nesse cenário, procure escolher bem as palavras e evite impor sua opinião a qualquer custo. Ouvir diferentes pontos de vista e revisar informações importantes ajudará a tornar os diálogos mais equilibrados e produtivos. Capricórnio O capricorniano desejará organizar a vida financeira (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Você desejará organizar a vida financeira, principalmente a maneira como lida com o dinheiro. Apesar disso, algumas situações poderão despertar inseguranças, preocupações e a necessidade de controle. Nesse cenário, evite tomar decisões precipitadas ou gastar para compensar insatisfações emocionais. Em vez disso, procure avaliar suas prioridades com consciência e equilíbrio. Aquário O aquariano conseguirá perceber com clareza o que deseja transformar em sua vida (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Você sentirá necessidade de repensar algumas atitudes. Inclusive, conseguirá perceber com clareza o que deseja transformar em sua vida. No entanto, determinadas situações poderão despertar emoções intensas. Diante desse cenário, evite agir de forma autoritária ou controladora. Para fazer escolhas mais conscientes ao longo do dia, procure observar seus sentimentos com calma e manter o equilíbrio emocional. Peixes O pisciano tenderá a buscar momentos de recolhimento para organizar os pensamentos e as emoções (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Nesta terça-feira, você tenderá a buscar momentos de recolhimento para organizar os pensamentos e as emoções. No entanto, as preocupações poderão ganhar força, fazendo com que algumas situações pareçam mais complicadas do que realmente são, especialmente diante do cansaço ou da sobrecarga emocional. Para evitar desgastes, respeite o próprio ritmo, cuide do bem-estar e adie decisões importantes até se sentir mais seguro(a).