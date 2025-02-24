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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/02/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 01:31

Enquanto alguns nativos terão mais determinação, outros deverão tomar cuidado (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Enquanto alguns nativos terão mais determinação, outros deverão tomar cuidado Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Nesta segunda-feira, o movimento dos astros poderá impactar cada signo de maneira distinta. Alguns nativos sentirão um impulso para agir com mais determinação, enquanto outros precisarão exercitar a paciência diante de circunstâncias inesperadas. Por isso, confira as previsões do horóscopo e compreenda melhor as influências para o dia, aproveitando ao máximo o que o universo tem a oferecer.
Os arianos se envolverão com a carreira e com os desejos para o futuro (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os arianos se envolverão com a carreira e com os desejos para o futuro Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Áries

Você se envolverá mais com os cuidados relacionados ao que deseja se tornar no futuro. Será o momento de aprimorar suas habilidades profissionais e se aproximar de pessoas que possam auxiliá-lo(a) na carreira. De modo geral, o dia tenderá a ser bastante movimentado. Com isso, o excesso de compromissos poderá gerar tensão e ansiedade. Portanto, procure manter a calma para evitar conflitos. 
Os taurinos terão uma segunda-feira bastante agitada (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os taurinos terão uma segunda-feira bastante agitada Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Touro

Hoje, você se envolverá em cuidar da carreira e do que deseja se tornar no futuro. Além disso, terá mais disposição para batalhar por seus ideais. Tenderá a ser um dia bem agitado, com muitos movimentos. Isso poderá levá-lo a agir de maneira impositiva. Logo, atente-se a essa questão. 
Os geminianos se sentirão mais confiantes para buscar crescimento e se aventurar (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os geminianos se sentirão mais confiantes para buscar crescimento e se aventurar Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Gêmeos

Após alguns dias desafiadores, hoje tenderá a se sentir mais animada(o), otimista e confiante para ir em busca de novas aventuras, se nutrir dos seus sonhos e se dedicar ao que traz a sensação de crescimento. Apesar disso, será necessário atentar-se aos excessos. Afinal, eles poderão te prejudicar e te levar a agir com arrogância, gerando conflitos. 
Os cancerianos tentarão encontrar mais equilíbrio e harmonia no amor (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os cancerianos tentarão encontrar mais equilíbrio e harmonia no amor Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Câncer

Nesta segunda-feira, dedicará mais atençãoao setor afetivo . Com isso, tentará encontrar mais harmonia e equilíbrio nas relações. Contudo, haverá a chance de se deparar com situações que irão aflorar dores e medos profundos, gerando bastante desconforto. Também poderão surgir mais conflitos e disputas de poder, desequilibrando os relacionamentos.
A segunda-feira será bem movimentada na rotina dos leoninos (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
A segunda-feira será bem movimentada na rotina dos leoninos Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Leão

Hoje, você se envolverá com os afazeres da rotina. De modo geral, tenderá a ser um dia movimentado, com muitos compromissos. Isso poderá causar agitação e ansiedade, afetando a sua saúde. Logo, deverá estabelecer limites e ter clareza do que realmente consegue fazer, evitando sobrecarga, tensão e irritação.
Os virginianos se dedicarão aos cuidados com a autoestima e o amor-próprio (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os virginianos se dedicarão aos cuidados com a autoestima e o amor-próprio Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Virgem

Nesta segunda-feira, você dará mais atenção às necessidades pessoais e ao desejo de se nutrir do que fortalece a autoestima e o amor-próprio. O dia poderá ser agitado. Além disso, será possível que a vontade de se autoafirmar esteja mais presente. Portanto, procure acalmar os ânimos e evite agir com arrogância. Tenha cuidado também com a propensão a se apaixonar com mais facilidade .
Os librianos deverão acalmar os ânimos e evitar entrar em disputas de poder (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os librianos deverão acalmar os ânimos e evitar entrar em disputas de poder Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Libra

Você estará mais suscetível a se afetar por relações próximas. Também tenderá a se sentir mais carente e melancólico(a). Ademais, os ânimos da casa poderão continuar exaltados, o que levará a conflitos. No caso, procure acalmar os ímpetos e evite entrar em disputas sem sentido, pois elas só deixarão o clima mais tenso. 
Os escorpianos buscarão se recolher e cuidar dos assuntos internos nesta segunda-feira (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os escorpianos buscarão se recolher e cuidar dos assuntos internos nesta segunda-feira Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Escorpião

Após alguns dias mais movimentados, hoje você buscará se recolher no seu canto , desacelerar e cuidar das emoções e dos assuntos da casa. Entretanto, tenderá a ser um dia bem movimentado. Isso poderá irrita-lo(a) e fazer com que os ânimos do lar fiquem mais exaltados, o que levará a conflitos e disputas de poder. Logo, atente-se a essa questão. 
O dia dos sagitarianos será voltado para os cuidados com a vida financeira (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
O dia dos sagitarianos será voltado para os cuidados com a vida financeira Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Sagitário

Você dedicará mais atenção ao setor financeiro. O desejo de conquistar mais segurança e autonomia nessa área estará em alta. No entanto, poderá se deparar com reviravoltas, gerando incertezas e inseguranças. Logo, procure ter um plano extra para evitar complicações nas finanças e sentir mais tranquilidade.
Os capricornianos estarão mais motivados a batalhar pelos seus sonhos nesta segunda-feira (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os capricornianos estarão mais motivados a batalhar pelos seus sonhos nesta segunda-feira Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Capricórnio

Nesta segunda-feira, o nativo de Capricórnio tenderá a buscar mais segurança na vida. Será o momento ideal para direcionar melhor suas ações e trabalhar na realização dos seus objetivos. Além disso, o dia poderá ser agitado, despertando em você o desejo de lutar pelo que quer. No entanto, situações inesperadas poderão surgir, aflorando medos e inseguranças.
Os aquarianos sentirão como se estivessem renascendo (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os aquarianos sentirão como se estivessem renascendo Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Aquário

Após alguns dias mais introspectivos, hoje você poderá sentir uma verdadeira renovação. Além disso, terá mais energia para promover mudanças na vida e avançar em seus projetos. No entanto, poderá se deparar com situações que despertem medos e traumas, gerando insegurança e desconforto. Por fim, evite agir de maneira impulsiva.
Os piscianos tenderão a se afetar mais pelas necessidades dos amigos e da sociedade (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Os piscianos tenderão a se afetar mais pelas necessidades dos amigos e da sociedade Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

Peixes

Você dedicará mais atenção às relações sociais. Com isso, poderá se sensibilizar mais com as necessidades dos amigos e da sociedade. Será um momento propício para lutar por seus ideais e se engajar em causas alinhadas a eles. No entanto, tome cuidado com a tendência a atitudes arrogantes, pois isso poderá gerar desentendimentos.

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