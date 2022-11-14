Véspera de feriado tem samba, forró e show de humor; veja agenda de segunda (14)

Para curtir!
Pagolife + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Samba Junior + Pagode & Cia
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza. Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 23h.
Segunda Sem Lei
Com Choppsamba, DJ JV de VV, DJ Japa, DJ 2L de VV, DJ Lukão e DJ LR de VV. A partir das 20h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 23h.
Ressaca de Aniversário do Correria
Com Back To The Past. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para quem estiver caracterizado na moda dos anos 80 e 90, demais pagam R$ 20 ( até 0h).
Segunda Show
Com Cristian Sullivan, Thayane Oliver e Rickson Maioli. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Forró do Canto
Com Severo Gomes, Tiziu do Araripe, Isaac do Acordeon e DJ Messias. A partir das 21h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (até 22h) e R$ 30 (até 23h).
Monday
Jeff Ueda, Gabz, Brunelli, Ayro, Luiza Neves, Duboc, Oldplay, Quadrini, Maria, Zeus, Leo Coelho, João Britto e Encore. A partir das 20h, no Casa Hitz Club. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Warm Up Copa do Mundo
Com DJ Zullu. A partir das 22h, no Privilege Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Piquezinho carioca
Com DJ Lafon do MD. A partir das 22h, no B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
4º Iriri Beer Festival
Tem muita cerveja e gastronomia nos quatro dias de festival. Os preços dos petiscos variam entre R$ 7 e R$ 40, e os pratos custam no máximo R$ 70. A partir das 17h, na área de eventos de Iriri, em Anchieta. Programação: A partir das 18h, abertura da feira; 18h30, Pedro Moreira; 22h, show com Jota Jota e Cia; 01h, fim das festividades. Entrada franca. Até 15 de novembro.
Unha Pintada
Aldiran, mais conhecido como Unha Pintada, se apresenta no Lá Rustic Music Hall - R. Darcy Natalino Formigone, 78 - Guriri, São Mateus. Ele vai apresentar sucessos do arrocha como Amor Inesquecível, Desculpe Amor, Lábios Cor de Mel, Perdeu, A Carta, Furacão e Gotas De Oceanos a partir das 22h. Ingressos (2º lote): R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site superticket.com.br
Só se vive uma vez
Com Gabriel Pratti, Monicca, Breno & Bernado e Dj William Oliveira. A partir das 22h15, no Atalanta - R. Parajú, 1-67 - Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site superticket.com.br
Para rir
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Uma noite onde humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site do Club.
Lazer
TrampolimParque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar comum responsável não pagante. Valor: R$40,00 (30 minutos e R$1,00 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.