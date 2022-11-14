Véspera de feriado tem samba, forró e show de humor; veja agenda de segunda (14)

Uma atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar comum responsável não pagante. Valor: R$40,00 (30 minutos e R$1,00 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha.