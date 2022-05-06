'Sextou' (6) com Tribo de Jah, concerto para mães e Festa Pomerana; veja agenda

Shows
Casaca na Decks Beer
Com Banda Casaca. A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 35 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
BOSSA & MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
É O Beat Retrô
Com MC Jefinho Faraó e MC Martinho. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99898-1912.
Sertanejo do Giga
Com Romilson Xavier. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert; R$ 8.
Movimenta
Com Grupo Roda de Samba, Esquilo, Rogerinho, Perotz e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Samba de Raiz
Com Thiago Pedroli e Guilherme Rocha. A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Grupo Freelance
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99806-6564.
Sexta no Hangar
Com Pele Morena, Renan Di Castro e DJ Brunim. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 (homens) e entrada franca para mulheres até às 22h. Informações: (27) 99780-4882.
Banda CoverRed
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Banda Sheep & Parafina
A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupo D'Vitória
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 98114-3398.
Música Ao Vivo
Com Douglas Richa às 13h, Léo Santos e Monia Lombardi às 20h. No Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
D'Moleque + DBem Com a Vida
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 22h.
Junto & Misturado
Com Sambadm, Samba Junior e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sexta na Woods
Com João Fellipe & Rafael, Dione & Thiago e DJ Sheep. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Sexta Jazz
Com Ária Bispo, Aleks Brune e Matheus Cutini. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória. Reservas: (27) 98825-6714.
Ritmo 027
Com MC Cabelinho e Chefin. A partir das 22h, no Conceição Hall. Av. José Tesch, Shell, Linhares. Ingressos: R$ 80 (meia/ lote 5), à venda no site superticket.com.br.
Teto e MC Cabelinho
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 150 (meia/ lote 8), à venda no site superticket.com.br.
Volta às Aulas - EVENTO CANCELADO
Festa com MC Koringa (sexta) e Jammil (sábado), no Parque de Exposição "Geraldo Santos" - BR-482 - Conceição, Alegre. EVENTO CANCELADO.
Tribo de Jah
Show de comemoração aos 35 anos da banda Tribo de Jah. Macucos, Alma D’Jem, Mr. Dedus e Dj Bombril complementam a programação do evento, que começa às 19h30, no Na Vista. Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site Lebillet.com.br
Festas e festivais
Enjoy The Jungle - Special BDay Daniel Calmon
DJs Alec, Sandeville, Flávio Castro e Junyo. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Entrada: R$50,00 (Pista) e R$90,00 (Mezanino), disponíveis na portaria e no site superticket.com.br. Reservas: (27) 99610-2707.
Baile do Zonta
Com Zonta, Jeff Ueda, Gabz, Dj Mesquita de VV, Dj RD de São Mateus, Dj Estrella e Dj Paulo. A partir das 22h, no Let's Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. Ingressos: R$ 40 (3º lote), à venda nos site onticket.com.br
ELITE
Com Dj Moreno Loss, Dj David Bency, Dj Bella Beng e Dj Pedro Canal. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$15 (até 23h) e R$ 25 (após as 23h).
KJ-Party
DJs Leonardo Rapman, Mamo, KARU, DDU-DU DDU-DUDS. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Tribus Festival
Com Gabry Live, Muskito, Balestrero, Hedwig, Flanger, Aztech e Cerberus. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 00h) e R$ 25 (depois das 00h). Informações: (27) 98843-8113.
Diego Beats Convida
Com Chefin e mais. A partir das 15h47, na Mansão Hibiscus. Rua Quatro, Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 60 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
Resenha do G
Com Flávio Marão do Projeto Feijoada, Mulekagem do Samba, Alex Campanha e Dj GG. A partir das 21h, no Atalanta Castelo. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30 (meia solidária) e R$ 50 (backstage), à venda no site superticket.com.br.
Mad Max
Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Especial 3 em 1 - Cabaret, Escola de Rock e Eu Já Fui Emo
Três festas em um só lugar para comemorar os 18 da Antimofo, reunindo sucessos do funk ao emo. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Especial
33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 05h, Alvorada com Coro de Metais nas Ruas da Cidade; Às 06h, Homenagem ao município com o Exmo. Prefeito Municipal e Vice Prefeito no Morro da Bela Vista; Às 06h30, Tocador de Concertina na Feira Cidadã no Mercado Municipal Henrique A. Jacob; Às 09h, Projeto Imigrantes do Arquivo Público na Praça Florêncio Augusto Berger; Às 18h, Desfile dos Comércios na Saída da Gilvan Pneus e às 22h, Apresentação da Banda Germanos no Pátio.
Show Paranauê
A partir das 20h30, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira).
Homenagem as Mães
Apresentação de dança especial para prestigiar as mães. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca. Informações: (27) 3314-5000.
Cultura em Toda Parte
Evento reúne atrações musicais, oficinas e palestras. Com Duo TerrAmar, Juliano Gauche y Duo Zebedeu, Gastação Infinita, André Prando e Mostra de Videoclipes. A partir das 19h, na Praça Duque de Caxias, Centro, Santa Teresa. Inscrições para palestras e oficinas pelo link. Entrada franca.
Jesus Viva Verão
Com Midian Lima e Bruna Karla. A partir das 19h, na Praia de Itapoã, em Vila Velha - na altura da Av. Jair de Andrade. Entrada franca.
Especial Dia das Mães - Camerata Pop
Concerto especial de Dia das Mães da Camerata Sesi, com participação do Padre Anderson. A partir das 19h, no Teatro Sesi. Av. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20, no site cultura.sesi-es.org.br.
Feira do Empreendedor de Viana
Evento com programação cultural, apresentações e exposição gastronômica e de artesanato. Na entrada do bairro Marcílio de Noronha. Av. Hozache Ferreira Brandt (próximo ao Supermercado Extrabom). Às 16h, Abertura da Feira para o público; 19h, Solenidade de Abertura da Feira do Empreendedor de Viana; 20h, show com Richard Viana; Às 22h, Encerramento das atividades. Entrada franca.
Exposições
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Atualização
06/05/2022 - 10:26
O evento Volta às Aulas, que aconteceria em Alegre e teria Koringa e Jamil como atrações, foi cancelado. A informação foi atualizada na agenda.