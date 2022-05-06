'Sextou' (6) com Tribo de Jah, concerto para mães e Festa Pomerana; veja agenda

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 05h, Alvorada com Coro de Metais nas Ruas da Cidade; Às 06h, Homenagem ao município com o Exmo. Prefeito Municipal e Vice Prefeito no Morro da Bela Vista; Às 06h30, Tocador de Concertina na Feira Cidadã no Mercado Municipal Henrique A. Jacob; Às 09h, Projeto Imigrantes do Arquivo Público na Praça Florêncio Augusto Berger; Às 18h, Desfile dos Comércios na Saída da Gilvan Pneus e às 22h, Apresentação da Banda Germanos no Pátio.