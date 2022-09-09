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Agenda

Sexta (9) tem Macucos, Zé Geraldo e forró no ES; veja agenda

Sextou com muita música e diversos festivais por todo o ES. Ainda tem baladas, show de humor e muito mais. Veja a programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 15:31

Festas e festivais

MeuChope

Festival conta com mais de 30 cervejarias 16 atrações musicais, além de gastronomia. A partir das 17h, no Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Shows de Anderson Ventura (Especial Java Roots) e Macucos, a partir das 20h. Entrada franca.

Festival Primavera Teresense

Festival nas montanhas tem competição e apresentações musicais e feira de flores. A partir das 10h, abertura da feira de flores; 10h30, oficina Fibra de Bananeira (Ruth); das 14h às 16h, demonstração de arte floral com o designer Jab Pasolini; 18h, festival de música; 18h30, Robson Luchi; 19h15, César Baldan; 20h, Silas Andrade; 21h, show com Zé Geraldo e, às 23h, fim das festividades. Entrada gratuita. 

6º Festival da Moqueca Capixaba

Festival com pratos especiais, música ao vivo e apresentações culturais no balneário de Castelhanos, em Anchieta. A partir das 19h, abertura do espaço gastronômico 'Praça da Moqueca'; 19h30, cozinha ao vivo: aula-show com os chefs Kênia Mota, Hamilton Martins e Nagem Abikail, finalistas do Prêmio Dolmã e do festival Enchefs Brasil, com o preparo do prato “Moqueca ao Caparaó”/chef convidado: Gilson Surrage; 21h, show com Forró Fiá e à 0h, fim das festividades. Entrada gratuita.

Festival Mariscada

Diversas barraquinhas e restaurantes com o melhor da culinária capixaba, além de apresentações musicais. A partir das 11h, em frente ao Museu do Pescador na Ilha das Caieiras em Vitória. Às 12h, Pedrinho Nó na Madeira e às 15h, Denise Pontes. Entrada gratuita.

Hites 426

Com a banda Casaca. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. 

EUFÓRICA

Pop, electropop, synthpop, k-pop e futuristic pop songs. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria). 

F!esta Lat!na

Reggaeton, cumbia, salsa, ritmos latinos e aula de dança latina com Will Jackson. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/após 23h).

Buteco das Patroas

Com Rayane Meira e Jenifer. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Pedro & Lucas com Cerveja

Touro mecânico e happy hour especial. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99887-7576.

CREMOSA

Funk, pop internacional, pop Brasil e gay music. A partir das 23h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (a noite toda).

PEGO, PENSO, PASSO

Pop BR, pop e funk. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros - depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).

Incendeia

Com Cariello, Gabriel Pratt, Perotz, Edin, Cocão e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.

Open Baile

Com Mario Vilela, Daniel Futuro, Koreia, Jotta Sound, Vitor Keller e Belucio. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (pink fly/ meia).

Pagolife + D'Moleque

A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada gratuita até 23h.

Maycon Sarmento + Freelance

A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. 

Fofocando Faz a Festa

Com DJ Brennin, DJ Pedro Schmid, DJ GCL, DJ 2L de VV, DJ LUIZINHO e Mlk 027. A partir das 22h, no Botequim do Celim. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (pista/ meia) e R$ 40 (camarote/ meia), à venda no site Lebillet.

Independance Hip Hop Music

Com Suspeitos na Mira, Leacim Said, Bonaparte, Mask OG, Kainnatawa, JVTPhill e DJ Eric Jack. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. 

Sexta Premium

Com Amanda e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Residencial Laranjeiras, Serra.

Música ao vivo

BOSSA & MPB na Curva

Com Vinicius. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. 

Plantíta

Com Álvaro Terroba e Mariana Bruekers. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas e mais informações: (27) 98825-6714.

Shows

Maladragem S.A

A partir das 21h, no Jackson's Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Duets

A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. 

Para rir

Pode Crer

Com Osmar Campbell. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 35 (individual) ou R$ 50 (par), à venda no site Vix Comedy Club.

Lazer

Le Petit Cirque

Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.

Magic Park

Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).

Exposições

Lua em Peixes

Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco, busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles que, assim como ele, têm lua em Peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.

REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil

Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.

REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil

Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. Rua Presidente Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Mais informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

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