Sexta (14) tem Degusta Beer, Festival de Teatro e baladas; veja agenda

Festas e festivais
10º Degusta Beer
São nove dias de festival com 12 Cervejarias Artesanais, 12 barracas, com o melhor da comida de rua, espaço kids para criançada e diversas atrações musicais. A partir das 17h, no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. Às 20h30, show com Darlin Doll, e, às 23h, Back To The Past. Entrada franca.
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 17h, abertura dos portões e DJ Oktoberfest; às 18h, Banda Frohlich; às 20h, Grupo de dança Blumen der Erde; às 21h30, Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino); às 22h, Banda Comichão (feat de Luiza Andrade); à meia-noite, Grupo de dança Blumen der Erde; e às 0h30, Banda Calibre de Rosas. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote) e R$ 180 (combo todos os dias). À venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
44ª Festa da Polenta
Com dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. A partir das 20h, Musical La Bella Storia Della Nonna; às 21h30, Show com Marcelo Ribeiro e Banda B feat Anthony Altoé, e, às 23h30, show com Dona Fran. Entrada: R$ 10 (meia), à venda no site Tiketo e na bilheteria do evento.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
Com 14 cervejarias capixabas, gastronomia, competições e shows musicais. No Parque da Prainha, em Vila Velha. A partir das 18h, abertura; às 19h, dicas Sommelier; às 20h, Alexandre Borges Quinteto; e às 22h, Jefferson Gonçalves e Saulo Simonassi. Entrada franca.
Festival do Camarão
Com estandes gastronômicos, shows folclóricos e performances musicais. Tudo isso no espaço especial montado na Avenida Cricaré em Conceição da Barra. A partir das 18h, apresentação folclórica; às 19h, Bruno Vellart, e às 22h, Rock Beats.
Festival Capixaba de Frutos do Mar
Com gastronomia, aulas de culinária, exibição de filmes, projetos educativos e show com Quintal e Samba. Na Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar. Avenida Dom Helvécio, Praia de Costa Azul, Iriri. A partir das 12h, abertura da Praça Festival de Frutos do Mar; às 13h, Banda Inaê; às 17h, Kakalo Ribeiro; às 19h, apresentação de dança com as alunas do Estúdio JC Dance-Prof. Janili; às 20h, aula show com Amilton Junior Martins e convidados; às 21h, Sax com Kakalo Ribeiro; às 23h, show com a banda Pele Morena.
Ensaio MF
Com Matheus Fernandes, DJ Luuh, Glauco e Cariello. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
FUZUÊ do JV de Vila Velha
Com Grupo Plano B, Tyhynry e Banda, JV de Vila Velha e DJ HF de NV. Em Conceição da Barra. Ingressos: R$ 40 (única/ 1º lote), à venda no site Superticket.
DJ Rogerinho na Deck's Beer
Com DJ Rogerinho, DJ DL Souza, DJ Lorenzo Paiva e DJ Luan DU SB. A partir das 22h, na Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 1, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 40 (inteira/ promocional) e R$ 60 (combo), à venda no site Superticket.
Lebai
Com MC Cabelinho, Lukão, Edin, Akilla, Belucio, Fabricio V e Damatta. A partir das 22h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 110 (meia/ vip/ 3º lote), à venda no site Superticket.
STEREO PINK
DJs Bruno Be, Jess Benevibes, Jeff Ueda, Jotta F e Ayro. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pink up) e R$ 40 (pink fy).
Pop B
Tocando pop B, electropop e hyperpop. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
EU SOU ROLEZEIRA
Tocando pop, hits Tiktok, funk e memes, além de competição de dancinhas no palco. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
OUSADIA
Tocando pop, pop BR e funk. DJs Matheus Senna, Nanno, Lucas Lauar e Gabriel Oc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Vai dar pegação
Com "formulário" especial para quem quer conquistar ou ser "conquistade". Tocando pop, funk, pop BR, hits ticktokers e memes. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista e após 23h).
É O Beat
Com PV do SI, Japa, Samba On, KN de VV e Nikão. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 23h.
Maycon Sarmento + Samba Junior
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Festa Morcegóvia
Tocando goth rock, synthpop, EBM e darkwave. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Entrada franca. Informações: (27) 98116-3325.
Buteco da Patroa
Com Rayanne Meira. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Resenha do Abreu
Com Abreu, Felipe Brava, Expresso do Samba e DJ Kinho. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Samba da Lu
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Shows
Banda Trilha
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Banda New Station
Com karaokê disponível de 19h até 21h. A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Especial
Festival Nacional de Teatro de Vitória
São 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, além de homenagens e oficinas. Com as peças 'O Biombo', às 14h30, e 'O Burguês Fidalgo', às 19h30. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos) ); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um responsável não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora), disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, que tem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: "Como se tornar um chefe", "O look do chef", "Conheça os Indispensáveis", "Os facilitadores", "Descobrindo o mundo de aromas e sabores", "As vedetes da cozinha" e, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriado, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.