Segunda (11) com show de Pe. Fabio de Melo, exposições e mais; veja agenda

Para rir
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Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las no show principal. A partir das 19h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Show
A Paixão de Cristo em Canção
Com Padre Fabio de Melo, Padre Anderson Gomes e Adriana Arydes (Foto: Marcella Neitzel). A partir das 20h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Ingressos: 1 kg de alimento não perecível ou R$ 150 (camarote), à venda no site onticket.com.br
Especial
Universo L.O.L Surprise
Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas sobre a produção de alimentos. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.