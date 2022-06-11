Sábado (11) tem The Fevers, Kamisa 10 e Bhaskar no ES; veja agenda

Shows
Oruam Trap Funk Beach
Com Oruam. A partir das 22h, no B27 Beach Club. R. Dr. Silva Melo, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
Dieggo Marques
Com Dieggo Marques, Elzo Fontoura e Dj Mk Moraes. A partir das 23h30, no Verdinho Bar Universitario. Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 15 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
The Fevers
A partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote) e R$ 170 (mesa quatro pessoas), à venda no site onticket.com.br
Roda do Mãe Joana
Com D'Moleque, Leqsamba e Aline Martins. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca até 18h30.
Parasite - Kiss Cover
Com Parasite, The Prist e Deep Purple. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música Ao Vivo
Com Com Cida & Max e banda. Na Feira livre de Expositores, Pracinha da Cultura Sérgio Sampaio. Bairro Rui Pinto Bandeira, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim.
Um Sábado
Pele Morena, Nesse Clima e Dj Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sábado Flashback
Jackson Lima e Douglas Medeiros. No Buttecos Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Jacksons Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 25.
Dia dos Namorados - Silva's Restaurante
Com Gabriel Santos e Filipe Villanova. A partir das 20h, no Silva's Restaurantes. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Reservas: (27) 99811-3733.
Sábado Sertanejo
Com Well Ferrari. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Dia dos Namorados - Mercearia Gourmet
Com Rodrigo Moskitto, Dalzy Sales e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Novelo
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Música Ao Vivo
Com Ivan & Matheus e Sambadm. A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99887-7576.
O Amor está no Bar - 2⁰ edição
Com PH Dias, DJ Brunim e Reder Matos. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos de R$ 30 à R$ 50. Informações: (27) 99780-4882.
Sábado no Gordinho
Com Freelance e Grupo sambadubom. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até ás 21h.
Pagolife, Leley e Dj Kayonavoz
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Festas e festivais
Festival de Pagode - Kamisa 10
Com Pagolife, D'Moleque, Leqsamba, Nesse Clima, Choppsamba, Pele Morena e Dj Nenenzão. A partir das 21h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia) e R$ 70 (área vip/ meia), à venda no site lebillet.com.br.
Plano B
Com Sambadm, Freelance, Dj Luuh e Dj Leandro Netto. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
Ai Calica Fest
Com Samba Junior, Dj Gustavo o Brabo, Juliano Couto e Paula Cassaro. A partir das 22h, no Cerimonial Espaço Verde, R. Dionisio Falqueto, 564, Marilândia. Ingressos: R$ 35 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br
Manguinhos In Love
Evento open bar e open food. Com Blacksete, Beco 48 e Dj Residente. A partir das 20h, no Espaço Chico Bento Manguinhos, Av. Atapoã, 717, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 175 (individual/ inteira/ 2º lote) e R$ 300 (casal/ inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Vix City
Com Tikão, Oruam, DJ Koreia, DJ Novinho, DJ Pedro Shmid, Dj Gabriel Pratti, DJ Isaque Gomes, DJ Drope e DJ FabricioV. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2925, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia) e R$ 60 (camarote/ meia), à venda no site superticket.com.br.
Sensation
Com Vektor, Daft hill, Brunelli, Gabz, e Jeff Ueda e Hacc. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, s/n, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ 3º lote), á venda no site superticket.com.br.
Fica Comigo
Com Balada do Maycon e DJ Lorenzo Paiva. A partir das 22h30, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Cats and Cats
DJS Mark Dias, Puff , Alec e banda 3030. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista). Informações: (27) 99610-2707.
Especial Dia dos Namorados
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900 - Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfloor), à venda no site superticket.com.br
Arraiá Sinestésico "Roça Roça"
Com Forró, quadrilha, casamento na roça, pescaria, barraca do beijo, quentão, correio do amor, comidas típicas e mais. A partir das 16h, no Centro Cultural Casa Sinestésica (CCCS). Rua Pref. Epaminondas de Almeida, 14, Parque da Areia Preta, Guarapari.
II Festa da Baleia Jubarte
Festa conta com programação cultural e musical, além da competição de remo ‘Volta à Ilha de Vitória’. A partir das 7h, no Espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa. Ás 13h, Dj Sammuca 05; às 14h30 show com Cadu Caruso e às 15h30, show da Banda Casaca.
Koolkidz
Djs Madeusa, Betine, Milta e Phi Phi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Baile de Solteires
Especial Long Set com Sheep Dj. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Flame junina
DJs Doodles, Sapatristes, Ian DC, Dora e Tran. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (2º lote), à venda no site sympla.com.br
Valentine's Day
Dj Estrella, Dj Tonico, Dj Isa Faustini e Dj David Becy. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros. Ingressos: R$ 15 (até 23h) R$25 (após 23h) R$40 (Casal). Informações: (27)99872-6060.
Festival de Cinema - Edição Namorados
Com cinema ao ar livre, food park, área kids e programação musical. A partir das 17h, abertura do food park e área kids; às 18h, exibição do filme Nasce Uma Estrela e às 20h, show com Saulo Simonassi. Entrada franca.
Festival Praia Show - Edição Namorados
Com Banda Trilha. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Arraiá dos Namorados
Com shows de Mauro Dblaze e Trio Capixaba, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas. De 17h a 0h, no estacionamento interno do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. A entrada no evento é gratuita.
Outros 500
Festa com Kvsh, Bhaskar (foto), Flavio Castro e Dj Vini Correa. A partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia) e R$200 (inteira) , à venda no site Blueticket.com.br
Para rir
Com Todo Respeito
Com Ju Querido. A partir das 19h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
2ª edição da Feira Vinho & Gastronomia
O evento tem degustações, aulas-show de gastronomia, palestras com chefs renomados, além de expositores de vinho, cervejas artesanais, cachaças capixabas, queijos e embutidos. A partir das 17h, no Steffen. ROD, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 150 (individual/ lote 1) e R$ 75 (de 6 à 12 anos), à venda no site lebillet.com.br.
Liquida Goiabeiras
Evento reúne moda, artesanato, área infantil, praça de alimentação e música ao vivo. Abertura às 09h, na Rua José Alves 135, em frente a Multivix em Goiabeiras, Vitória. Às 16h, Dj Equipe Radical Mix, 18h Paulo Bruni e às 20h Vlad AKS. Entrada franca.
Festa Nacional de São José de Anchieta
Evento conta com programação religiosa, cultura e apresentações musicais. Na Tenda Cultural, às 16h, Apresentações Circense; às 17h, Apresentação Teatral; às 18h Capoeira Libertação; às 19h30, Douglas Lopes e Banda. No Palco Principal, às 21h, Banda Tomaê e às 23h, Banda Badallados.
I Feira Livre de Reciclagem
Feira reúne apresentações culturais e atividades educativas. Na Pedra da Cebola, em Vitória. A partir das 8h, Abertura com a apresentação da Orquestra de Cordas da Fafi; 9h, Apresentação musical Chico Hosquem, com participação especial de Cheles Martins; 10h, Apresentação Teatral Show Valentes da Natureza, da Cia de Bonecos Tio Diu fomentada pelo Projeto Reciclo Vale; de 11h às 12h30, Apresentação musical Chico Hosquem, com participação especial de Cheles Martins e durante a tarde Atividades educativas promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória. Entrada franca.
Haydée Nicolussi: Poeta, Revolucionária e Romântica
Monólogo apresentado pela Trupe Voz & Vez. A partir das 18h, na Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves. Entrada franca.
Taste Lab Festival
Evento itinerante que acontece na área externa do Shopping Vila Velha até domingo conta com 15 estandes de espaços conhecidos como Outback Steakhouse, Aussie Grill, Exagerado BBQ, Prime Beef, Chimi Sushi, Casa do Torresmo, Bixiga Pizzas. Os preços das comidinhas e dos pratos variam entre R$ 8 e R$ 70. O espaço ainda terá show de DJ Penélope (13h30), Banda 522 (16h) e Gabriel Nunes (19h30). Entrada franca.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço totalmente interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1, pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e, das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.