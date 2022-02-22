Quarta-feira (23) com shows de  Bianca Védova e Samba Jr; veja agenda

Show
Super Quarta
Com Bianca Védova. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235.7121/ 3065.7673 ou 3065.4941.
Dj Josh Simom
A partir das 19h, no Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Celim 360º
Com Samba Junior, D'bem Com A Vida, Nesse Clima e Diogo Jr. A partir das 19h, no Botequim do Celim, R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
Quarta Choro na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Especial
Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som
Com Isaac Nander. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
42º Aniversário da G.R.E.S Chega Mais
A partir das 19h, no Espaço Marina Azul, Avenida Dário Lourenço de Souza, 620, Mário Cypreste, Vitória.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.