Ney Matogrosso faz show em Vitória neste domingo (20); veja opções para se divertir

O festival acontece das 17h às 23h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Neste domingo (20), a partir das 18h30, apresentação de DJ Dedus e Xá da Índia. Entre as cervejarias confirmadas, estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, GrillBox Beef Shopp, Casa da Ilha e Franguinho. O evento também conta com área kids. A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.