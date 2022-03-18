Ney Matogrosso faz show em Vitória neste domingo (20); veja opções para se divertir

Shows
Ney Matogrosso
A partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto, Vitória, Espirito Santo. Ingresso: R$ 75 (meia/ pista premium); R$ 90 (meia/ cadeira prata); R$ 100 (meia/ cadeira ouro); R$ 900 (meia/ mesa prata) e R$ 1000 (meia/ mesa prata). À venda pelo site sympla.com.br. Os ingressos para o setor mesa ouro estão esgotados.
Ressaca de Carnaval no Antolini
Com Engesamba e Dj Mesquita de NV. A partir das 17h, no Bar e Lanchonete Antolini. Av. Dom Bosco, Marilândia. Ingressos: R$ 20 (1º lote), à venda no superticket.com.br
Xande de Pilares e Convidados
A partir das 16h, no Estacionamento Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 40 (meia/ área vip) e R$ 100 (meia/ open bar), à venda no site lebillet.com.br
Especial
St. Patrick's Day
A partir das 18h, na Big Step Cervejaria. R. Quinze de Novembro, 600, Centro, Vila Velha. Com Decoração temática, chope verde, gastronomia típica, happy hour especial e bônus de 20% para as pessoas que forem vestidas de verde. Entrada franca.
Galinhada do Pega
Com Ronaldo Costa & Hiarlen Souza, Thiago Brito & Banda e Danilo César. Presença especial da Mocidade Unida da Glória (MUG). A partir das 12h, na quadra da Pega no Samba. R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Ingresso: R$ 20 (sem galinhada inclusa) e R$ 30 (com galinhada), à venda no site onticket.com.br
Saint Patrick’s Vitória
O festival acontece das 17h às 23h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Neste domingo (20), a partir das 18h30, apresentação de DJ Dedus e Xá da Índia. Entre as cervejarias confirmadas, estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, GrillBox Beef Shopp, Casa da Ilha e Franguinho. O evento também conta com área kids. A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.
Moana O Musical
A partir das 16h, no Teatro do Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 40 (meia/ plateia); R$ 40 (meia/ mezanino) e R$ 30 (meia/ balcão), à venda no site sympla.com.br
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World, chega a Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 12h às 20h, no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Ingresso: R$ 34,50, antecipado pelo site Sympla, e R$ 30, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Para rir
Muléstia à parte
Com Ed Gama. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 60, à venda no site vixcomedyclub.com.br