L7, Mc Marcinho e Marcello Melo Jr agitam quarta (15) no ES; veja agenda

Shows
L7nnon
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 110 (meia/ 7º lote), à venda no site superticket.com.br.
Vou Zuar
Com Vou Zoar, Samba Soul e Dj Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Mc Marcinho
Com Mc Marcinho, Marcio G, Andrinho, DJ Nenenzão e Choppsamba. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote 10, à venda no site lebillet.com.br.
Boteco da Bianca
Com Bianca Vedova. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.
Pagode do Giga
Com Rafael Magalhães. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Choro na Curva
Com Grupo Corta-jaca. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Pagode do Correria
Com É O Clima, D'Bem Com A Vida, Dj Nenenzão, Grupo 45 Graus e Muleke 027. A partir das 23h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (até 00h) e R$ 30 (após às 00h).
Reggae Hour
Com Cidade do Reggae, Unilion e Ganjah. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
New Indies On The Block
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
#Tamujunto
Com Thayane Oliver, Leley, Leonardo Limma e Rickson Maioli. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99644-2742.
Grupo PedalaSamba
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
EU CANTO SAMBA
Com Luiz Paulo e Grupo. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30 (pix ou dinheiro). Informações: (27) 99505-0244.
Festas e Festivais
Boutique de Favela
Com Marcello Melo Jr., Lipy Adler, Tom, Jess Benevides e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia).
A Melhor Festa do Ano
Com Simplicidade do Samba, Dj Mk Moraes, Jv de Vila Velha e MAR Music. A partir das 23h, no Atalanta, R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote) e R$ 40 (meia/ vip), à venda no site superticket.com.br
Feelings
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 25 (inteira/ highfloor), à venda no site superticket.com.br.
Festival de São João da Matrix
Com OS Gargantas de Ouro, Cristian e Anderson, Forró remelexo, Trio Kualysom, Kadu Vieira, Ricardinho Rhayne e Agita Brasil. A partir das 20h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 10 (meia/ lote 1) e R$ 25 (passaporte para os três dias de evento), à venda no site lebillet.com.br.
Arraía do Gordo
Com Samba Aí, Rodrigo Balla e Samba Jr. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Baile Woods Up
Com Gabriel do Borel, Diego Beats, João Fellipe & Rafael, Giselle Dário e Junin da BR. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Eu Sou Rolezeira
Especial Long Set com Wallace B. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, após R$ 30 (all night).
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h30, quadrilha com Grupo Terra Nostra e às 20h, show com grupo Forrozão. Entrada franca.
Festival de Inverno de Guaçuí
Evento conta com praça gastronômica, feira comercial e programação musical. Com Felguk, A partir das 20h, no Parque de Exposições de Guaçuí. 485, Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Ingressos: R$ 120 (pista/ lote 4) e R$ 180 (camarote frontstage/ meia), à venda no site lebillet.com.br.
Para solta a voz
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.