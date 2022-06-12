Guns N' Roses Sinfônico e festivais agitam o domingo (12) no ES; veja agenda

Dia dos Namorados
Guns N’ Roses Sinfônico
A partir das 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras. Ingressos: R$ 60 (meia/ cadeira ouro); R$ 50 (meia/ cedeira prata) e R$ 40 (meia/ cadeira bronze), à venda no site sympla.com.br
Festival Praia Show - Edição Namorados
Com Samba Soul. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Festival de Cinema - Edição Namorados
Com cinema ao ar livre, food park, área kids e programação musical. A partir das 17h, abertura do food park e área kids; às 19h, exibição do filme A Bela e a Fera e às 20h, show com Orquestra AMMOR.
Cavalgada dos Namorados
Com Silvanno Salles. A partir das 13h, no Rancho Serra Azul. R. Cinco, 12, Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 40 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br
Arraiá dos Namorados
Com shows de Mafuá, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas. De 17h a 0h, no estacionamento interno do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. A entrada no evento é gratuita.
Festas e festivais
Baladinha
Com Glauco, Grupo LeqSamba, D’Moleque, Bero Costa e DJ FabricioV. A partir das 17h, na Fazendinha Show. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99930-0312.
Taste Lab Festival
Evento itinerante que acontece na área externa do Shopping Vila Velha até domingo conta com 15 estandes de espaços conhecidos como Outback Steakhouse, Aussie Grill, Exagerado BBQ, Prime Beef, Chimi Sushi, Casa do Torresmo, Bixiga Pizzas. Os preços das comidinhas e dos pratos variam entre R$ 8 e R$ 70. O espaço ainda terá show de DJ Karolla (13h30), Claudio Bocca (16h30) e Tropix (19h30). Entrada franca.
Música ao vivo
Beat Club
A partir das 17h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quintal do Defume's
Com Samba Crioulo, Leley do Cavaco, Herlon do Banjo, Petterson, Tiago Costa e Kinho Dj. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Tardezinha do Mãe Joana
Com Nesse Clima. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca até às 18h, após R$ 15.
Pagode do Correria
Com D'Moleque, Primeira Classe e Dj Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$20 ate 00h) e R$30 (após às 00h) Informações: (27) 99719 1342.
Especial
História das cervejarias
Evento reúne histórias sobre a formação das cervejarias capixabas, além de muita cerveja artesanal e shows com Dona Fran e Saulo Simonassi. A partir das 14h, na MeuChope. Av. Desembargador Lyrio, 390, Mata da Praia, Vitória. Entrada franca.
Festa Nacional de São José de Anchieta
Evento conta com programação religiosa, cultura e apresentações musicais. Na Praçados Imigrantes, às 13h30, sahow com Grupo Sambalek e às 17h, show com Sulinho.
Liquida Goiabeiras
Evento reúne moda, artesanato, área infantil, praça de alimentação e música ao vivo. Abertura às 09h, na Rua José Alves 135, em frente a Multivix em Goiabeiras, Vitória. Às 14h, Dj Equipe Radical Mix; às 16h, Velha Guarda Chegou O Que Faltava e às 18h apresentação especial da Bateria da Chegou o que Faltava. Entrada franca.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço totalmente interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Tarde Encantada
Espetáculo A Maior Árvore do Mundo. Com sessões às 15 e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil, com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Praça do Shopping Praia da Costa. Piso L1, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com temática de festa junina, oficinas e brincadeiras de espantalho. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Mundo Bita Sinfônico
A partir das 15h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras. Ingressos: Cadeira R$ 40 (meia/ cadeira ouro);R$ 30 (meia/ cadeira prata) e R$ 20,00 (meia/ cadeira bronze), à venda no site sympla.com.br
Exposições
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e, das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.