Ferrugem, Arlindinho e Molejo agitam o sábado (7) no ES; veja agenda

Shows
Ferrugem
A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingresso: R$ 100 (meia/ 5º lote), à venda no site superticket.com.br.
Melhor Eu Ir
Com Jongô, Cariello, LeqSamba, Isaque Gomes, Dj Lindão e Bero Costa. A partir das 17h, no Skye. R. Alan Munir Helal, 100, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Boteco do Arlindinho
A partir das 22h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (pista/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br.
MPB na Curva
Com Marcelo Lemos. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Sábado Flashback
Com Douglas Medeiros e Jackson Lima. No Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha Reservas: (27) 99644-2742.
Banda Cannibal Corpse
A partir das 18h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 200 (meia/ pista/ 3º lote), à venda no site clubedoingresso.com.br
Noite das Patroas
Com Carol & Priscila, Jessica Dionísio, Cristiana Batista, Fernanda de Paula e Dj Desi. A partir das 22h, no Let's Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
Samba, Axé Retrô e MPB
Com Joca e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sábado no Hangar
Com Rodrigo Balla, Marthersson e DJ Brunim. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 30 (homens) e entrada franca para mulheres até às 22h. Informações: (27) 99780-4882.
Música Ao Vivo
Com Ivan e Matheus + Nesse Clima. A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99806-6564.
Roda de Samba Junior + Curtição
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote 1), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99776-7835.
TBT Sunset Edição Nova Venécia
Com Dj WL Costa, Juninho Azevedo, PH7, HF de NV. A partir das 18h, no Brasa Music. Nova Venécia, ES, 29830-000. Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99501-9111 / (27) 99692-8914.
Farofa do Spettus
Com Molejo. A partir das 20h, no Spettus. R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ 2º lote); R$ 40 (área vip/ 1º lote) e R$ 50 (meia/ divulgador), à venda no site superticket.com.br.
Jon Jon O Baile
Com Sambamlk, Jon Jon e Dj Tedson. A partir das 22h, no Alto da Serra Butiquim. BR-482, Conceicao, Alegre. Ingressos: R$ 20 (meia), à venda no site superticket.com.br.
Cabelinho & Chefin
A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ 6º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99930-0312.
Buteco do Verdin
A partir das 22h, no Verdinho Bar Universitario. Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 15 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Caju Pra Baixo
Com participação de D'Moleque, Leq Samba, Nesse Clima, Pagode Retrô e Pele Morena. A partir das 18h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ lote 3) e R$ 80 (camarote/ meia/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Sheep & Parafina
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 25.
Balada Sertaneja
Com João Felipe & Rafael e Breno & Lucas. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Mulheres tem entrada franca até às 21h. Informações: (27) 99898-1912.
Um Sábado
Com Gustavo Venturini, D'Moleque e Dj Residente. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Festas
Antimofo All Stars
Em comemoração aos 18 anos do Antimofo, Bolt e Fluente se unem com uma programação mais que especial. Com 14 festas, 14 Djs 2 vans e 7 horas de programação. Entrada: R$ 40, na compra de um ingresso ganhe dois tickets de acesso a uma das casas (Fluente ou Bolt). Endereços - Fluente: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Bolt: Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória.
FEVER
DJs Holowatty, Wendel Mom, Tran, HNRQS e Capivara. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Quem Me Viu Mentiu
Com Carlinhos Rocha, Juliano Couto, Dj Bruno Pischer e DJ Luan do SB. A partir das 21h30, no Filé Miau Pub. Av. Quatorze de Setembro, 1189, Santo Antonio, Rio Bananal. Ingressos: R$ 33 (inteira/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br.
Stoked Stage
Com Chorou Bebel, Tropix, Lane, Lorena Dalvi, Dj Maholic, Beleite e Cariello. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. ingressos: R$ 30 (lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Festa do Cafona
Com RPM, Banda Eclipse e DJ Rogério Rezende. A partir das 21h, na Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 50 (vip/ meia/ lote 2) e R$ 400 (mesa/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Baile do Dhiego Vianna
Com Dj Dhiego Vianna e DJs convidados. A partir das 22h, no Acordes Mix Shows. R. Obed Emerich, 196, Vila Carlos de Campos, Cariacica. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Fluido
Com Paolla B, Sista Ilú, Rodrigo Faria e Heitor Covre, além de exposição de arte, flash tattoo e tabacaria. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Baile do Gustavo O Brabo
Com MC Cabelinho e Gustavo O Brabo. A partir das 22h, no Singo's Bar Club, Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia/ lote 4) e R$ 100 (área vip/ meia/ lote 5), à venda no site lebillet.com.br.
Back To The Past
Festa a fantasia com temática Anos 80/ 90. A partir das 22gh, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Fantasiados não pagam entrada.
Para rir
Desculpe o Constrangimento
Com Victor Ahmar. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
Cultura em Toda Parte
Evento reúne atrações artísticas, e culturais além de cursos e mostra de videoclipes. Com Ione Reis, Artes Visuais Mar de Monstros, Batalha de MCs, LERA Alexandre Borges Quinteto, Luiza Dutra e Mostra de Videoclipes. A partir das 19h, na Praça Duque de Caxias, no centro da Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.
Tarde Encantada
Com Show de Mágica do Mágico Serjan. Com duas sessões às 15h e às 16h. No piso L3, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições no site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. A partir das 06h, Alvorada com Coro de Metais nas Ruas da Cidade; 09h, Projeto Imigrantes do Arquivo Público na Praça Florêncio Augusto Berger; 10h, 1ª Etapa do IV Concurso do Lenhador na Praça Florêncio Augusto Berger. Início dos Jogos Germânicos com Corrida do Ovo na Colher, Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp; 15h, Encenação do Casamento Pomerano na comunidade de Recreio, Praça Florêncio Augusto Berger; 16h, Rock Cultural com Grupo K’tinga no Pátio; 19h, Grupos de Danças Folclóricas Kinderland, Tanzerland, Pommerland e Fritzadans no Ginásio de Esportes Hermann Röelke; 21h30, Apresentação Musical com Emerson Tesch no Pátio. Encerrando a programação, 22h30, Apresentação Musical com Leandro e Tiago no Pátio.
Feira do Empreendedor de Viana
Evento com programação cultural, apresentações e exposição gastronômica e de artesanato. Na entrada do bairro Marcílio de Noronha. Av. Hozache Ferreira Brandt (próximo ao Supermercado Extrabom). Às 16h, Abertura da Feira para o público; Às 17h, Apresentação cênica com Circo Rever; Às 19h, show com Alex & Alencar; Às 20h30: Apresentação musical Acústico em Dobro e às 22h, Encerramento das atividades. Entrada franca.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.