Ferrugem, Arlindinho e Molejo agitam o sábado (7) no ES; veja agenda

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. A partir das 06h, Alvorada com Coro de Metais nas Ruas da Cidade; 09h, Projeto Imigrantes do Arquivo Público na Praça Florêncio Augusto Berger; 10h, 1ª Etapa do IV Concurso do Lenhador na Praça Florêncio Augusto Berger. Início dos Jogos Germânicos com Corrida do Ovo na Colher, Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp; 15h, Encenação do Casamento Pomerano na comunidade de Recreio, Praça Florêncio Augusto Berger; 16h, Rock Cultural com Grupo K’tinga no Pátio; 19h, Grupos de Danças Folclóricas Kinderland, Tanzerland, Pommerland e Fritzadans no Ginásio de Esportes Hermann Röelke; 21h30, Apresentação Musical com Emerson Tesch no Pátio. Encerrando a programação, 22h30, Apresentação Musical com Leandro e Tiago no Pátio.