Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Encerramento da Roda de Boteco terá show gratuito neste domingo (9)

Para finalizar com chave de ouro a edição de natal da Roda de Boteco, evento conta com show ao vivo e gratuito. Veja essa e outras opções de lazer para o domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:00

Shows

Encerramento da Roda de Boteco - Botequim da Vila

Com Quarteto na Intimidade do Samba. A partir das 15h, entrada gratuita, anexo à Vila Natalina, na Prainha, em Vila Velha.

Antara Beach Special Summer Days

Com Bruno Be. A partir das 16h, no Antara Beach, Ingressos: R$ 60 (feminino), Couvert Artístico R$ 80, à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar - Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 99275-4040.

Guarapa Session

Com Orochi e Cabelinho. A partir das 19h, no B27, no centro de Guarapari. Ingressos: Lote 1 - R$ 200 (área vip) e R$ 100 (área vip), à venda no site superticket.com.br. 

Cheers of the Samba

Com Turma do Pagode. A partir das 18h, na Mansão 300°. Ingressos: 1º Lote - R$ 120 e R$ 60, à venda no site superticket.com.br. R. Belo Horizonte, Guarapari.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Samba Verão Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados