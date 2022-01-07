Encerramento da Roda de Boteco terá show gratuito neste domingo (9)

Shows
Encerramento da Roda de Boteco - Botequim da Vila
Com Quarteto na Intimidade do Samba. A partir das 15h, entrada gratuita, anexo à Vila Natalina, na Prainha, em Vila Velha.
Antara Beach Special Summer Days
Com Bruno Be. A partir das 16h, no Antara Beach, Ingressos: R$ 60 (feminino), Couvert Artístico R$ 80, à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar - Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 99275-4040.
Guarapa Session
Com Orochi e Cabelinho. A partir das 19h, no B27, no centro de Guarapari. Ingressos: Lote 1 - R$ 200 (área vip) e R$ 100 (área vip), à venda no site superticket.com.br.
Cheers of the Samba
Com Turma do Pagode. A partir das 18h, na Mansão 300°. Ingressos: 1º Lote - R$ 120 e R$ 60, à venda no site superticket.com.br. R. Belo Horizonte, Guarapari.