Domingo (10) tem chorinho, rock, forró e diversão para crianças; veja agenda

Especial
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 08h até 14h, são reservadas para as escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. 03 em Cidade Continental. Os ingressos são distribuídos a partir das 07h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 10 de julho.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento), recria o baile do clássico A Bela e a Fera, com efeitos especiais e uma experiência visual e sensorial. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha . Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta - R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo - R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pela internet.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas a partir das 19h30 e aos sábados e domingos às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site sympla.com.br ou na bilheteria do evento.
Música ao vivo
Roda de Samba
Com Herlon, Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Jr e Marcello Sampaio. A partir das 17h, no Gordinho do Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada franca até 19h.
Deixa em off
Com Frazão, Breno & Lucas, Dj Koréia e Dj Kayanavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Quintal da Vila
Com Nosso Sentimento, grupo Pura Ousadia e Dj Nenenzão. A partir das 16h, na Vila do Caixote. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Ingressos: R$ 30 (couvert artístico/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Feijoada com Samba
Com grupo Mania de Samba e Marcos Vinícius. A partir das 12h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Viva o Choro!
A partir das 13h, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Informações: (27) 3010-3692.
Festas
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com André Prando “Canta forró” (19h) e Rastaclone (21h30). Entrada franca.
Iriri MotoFest
Evento organizado pela Associação de Motociclistas da Anchieta (Amoa), tem gastronomia, bandas de rock, passeio ciclístico e show de manobras. A partir das 10h, locutor Breno Motta; às 11h, show Manobras DTN-TAZ; às 12h, banda Red Snow (Tribute RHCP); às 14h, show de Manobras Radical Moto Show; às 15h, banda Mofotrio e às 17h encerramento das festividades. Inscrições pelo site iririmotofest.com.br. Entrada franca.
1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues
Com food trucks, bebidas, artesanato e programação musical. A partir das 18h, na Avenida Isaac Lopes Rubim, ao lado da Praça Nilze Mendes. Shows com Alexandre Carne de Gato (18h), Brasil Pandeiro (19h30) e Choro da Ilha (21h). Entrada franca.
Castelo Open Beer
Com muita cerveja artesanal, gastronomia, espaço kids e programação musical. No Parque Beira Rio em Castelo. A partir das 10h, abertura da feira e chegada do Pedal Missão Jesuíta 24 Horas; 10h30, recreação infantil com a Turma da Tia Kyky; 12h, show com Orestes e Carlos Henrique; 14h30, Samba Éh; 17h, show com Projeto Feijoada. Entrada franca.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Tarde Encantada
Com Musical Sítio do Picapau Amarelo. Com sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.