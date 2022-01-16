Bell Marques e Matheus & Kauan agitam Guarapari neste domingo (16)

Bell Marques e Matheus e Kauan
A partir das 15h, no P12 Parador Internacional Guarapari. Ingressos: R$ 200 (inteira/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br. Rodovia do Sol, Km 26, Praia de Porto Grande, Guarapari. Informações: (27) 99249-4047.
Fica Comigo
Com Fica Comigo, Chrigor, Kevin O Cris e Bhaskar. A partir das 15h, no Cafe de La Musique, Ingressos: R$ 140 (inteira/ lote A), à venda no site brasilticket.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
BHASKAR
A partir das 16h, no Antara Beach. Ingressos 1° Lote: R$ 80 (feminino) e R$ 100 (masculino), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
Um Domingo Lindo
Com Freelance & convidados especiais, Paragolance e Dj GG. A partir das 18h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 999750258.
Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos
Com Chico Lessa. A partir das 12h, na Praça do Papa, na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Arena de Verão
Arena montada na Praia da Costa, na Avenida Champagnat. Às 20h, show com Quarteto Barrense. A entrada é franca.
Guarapa Session
Com L7NNON. A partir das 17h, no B27 Baech Club, Siribeira Iate Clube, Rua Dr. Silva Melo, 02, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 200 (área vip/ inteira).
Aniversário do grupo É o Clima
Grupo realiza show para comemorar seus 7 anos com presença de convidados especiais. A partir das 19h, no Migué Botequim, Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898, Tucum, Cariacica. Ingressos: R$ 30 (individual) e R$ 50 (casadinho).
Exxxquece
Com Samba Rei e Maycon Sarmento. A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto, R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip).
Jorge Aragão
A partir das 17h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 140 (pista) e R$ 200. À venda no site lebillet.com.br.
Junior do Cavaco
A partir 16h, no Incrível House Brewery, R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 7
Degusta Sunset
Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids. Além de show com The Singles às 19h e Amaro Lima às 21:30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada gratuita.
Elepe 3 - Beatles e outros clássicos
Com Saulo Simonassi, Otávio Ribeiro e Rafael Eskerda. A partir das 16h, no Pub 426, R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Summer Time
Com Laura Murad, DNZ, Agrizzi, Brandao, Ottobani, Quadrini, Ad Bastos e Strazzi. A partir 16h, no Barlavento Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Chorinho e música instrumental brasileira
Com Grupo Corta-Jaca. A partir das 12h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Música ao vivo com Choppsamba
A partir das 14h, no Canto da Praia Beach Bar, Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Domingo com Samba e Feijoada
Com Fábio Pinel. A partir das 12h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Feijoada e almoço self-service com samba ao vivo. R$74,90 o kg e R$10,00 o couvert artístico. Reservas: (27) 996632104
Vinícius Herkenhoff Trio
Roda de samba e choro. A partir das 13h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
VIANATOUR
Coletivo Cultura Bethânia promove visitas guiadas à comunidade quilombola de Araçatiba e à Banda de Congo de Piapitangui, no Vale das Cachoeiras. Saída às 9h. Inscrições por meio de preenchimento de formulário no Google Forms; o link será disponibilizado no Instagram @culturabethania.