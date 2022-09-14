Agenda: quarta (14) no ES tem happy hour com transmissão de jogos e roda de samba

Festa
Happy Hour
Com DJ Biel de VV, É O Clima, Pagolance e DJ PV do SI, além de transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo x São Paulo, pela Copa do Brasil. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 21h30.
Música ao vivo
Choro na Curva
Com grupo Corta-jaca. A partir das 18h, no Cletricot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Batalha de Hits
Com Well Ferrari, Waguinho Santana e Deninho DJ. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Futebol & Resenha & Pagode!
Com Thiago Brito e convidados, além de transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo x São Paulo, pela Copa do Brasil. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até às 19h.
Música no Boulevard
Com Michael Castro. A partir das 19h, no Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.