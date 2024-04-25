Saiba o que é preciso ficar de olho na hora de decorar a cozinha

Saber escolher os elementos da decoração ajuda a criar uma cozinha funcional e acolhedora Crédito: Serghei Starus | Shutterstock

A cozinha é o coração da casa. Um ambiente em que os aromas se misturam com momentos de convivência e a criatividade culinária. Para tornar esse espaço verdadeiramente acolhedor e funcional, além de escolher os móveis, eletrodomésticos ou pedras, também é preciso considerar elementos-chave na decoração, como a iluminação, o estilo e a personalidade do morador. Isso porque eles desempenham um papel vital na criação de uma cozinha que não só inspira, mas também facilita a rotina no lar.

Pensando nisso, a designer de interiores Norah Carneiro e a arquiteta Patrícia Lacerda listaram quatro elementos essenciais para a decoração da sua cozinha. Confira:

1. Iluminação

A iluminação é um elemento muito importante para a cozinha, não só pela estética, mas também pela funcionalidade, praticidade e segurança. Ela é fundamental, por exemplo, para evitar acidentes na hora de manusear facas, o fogão e outros itens que exigem cuidado.

Além disso, segundo a designer de interiores Norah Carneiro, o jogo de luz também pode influenciar nos tons dos alimentos. Então, é preciso ter cuidado ao escolhê-la. “O ideal é sempre optar por uma iluminação natural e neutra. Alguns pontos de luz branca podem acarretar um toque de modernidade e até sofisticação”, explica.

Outra dica da arquiteta e urbanista Patrícia Lacerda é utilizar “fitas de led abaixo dos armários para a bancada, pendentes ou lustres, sempre marcando a mesa/área de refeições.”

2. Cores

Quando o assunto é cor, Patrícia Lacerda e Norah Carneiro indicam tons mais neutros, como preto, branco, bege e cinza. As demais tonalidades podem ser usadas em pontos específicos, para dar um toque a mais ao ambiente. “Ou, até mesmo, fazer uma combinação usando a mesma cor para os eletroportáteis pequenos, como torradeiras, liquidificadores, processadores etc.”, explica a arquiteta e urbanista.

Tons mais vibrantes também podem ser utilizados. “As cores quentes, como amarelo, laranja e vermelho, fazem com que a cozinha fique vibrante e divertida. De acordo com estudos, são cores que nos induzem ao apetite”, acrescenta Patrícia Lacerda.

Ampliando ou reduzindo o ambiente

Inclusive, a cor pode influenciar na percepção de amplitude do ambiente. Tons escuros em cozinhas pequenas podem passar a sensação de que ela é menor. “Opte sempre por cores mais claras e portas com espelhos, que ajudam na sensação de amplitude”, indica Patrícia Lacerda.

O tamanho de móveis e eletrodomésticos também interfere nessa sensação. É indicado que eles respeitem o tamanho do espaço e a ergonomia, para não deixar o ambiente mais apertado ou causar a sensação de vazio.

Luminárias são itens decorativos que ajudam a compor o ambiente Crédito: Ventura | Shutterstock

3. Itens decorativos

Os elementos decorativos ajudam a tornar o ambiente mais bonito e, ao mesmo tempo, funcional. “Os principais são as luminárias, as arandelas, as calhas de serviços perto das cubas e os acessórios de metal próximos à coifa (para inserir alguns itens decorativos), como plantas, pendurar colheres e panelas, no estilo cozinha italiana ou casa de campo”, lista Norah Carneiro.

Segundo Patrícia Lacerda, atualmente, os revestimentos e as texturas têm ajudado a compor o décor da cozinha. “Vale fazer uma base neutra, usar uma parede ou uma parte da bancada com revestimento de destaque que pode ser colorido, geométrico ou do seu gosto”, recomenda. A arquiteta e urbanista também sugere usar espelhos nas portas dos armários, mesclando com um tom base ou madeirado.

Além disso, outros elementos podem ser inseridos na decoração da cozinha como quadros, vasos, relógio, livros de receitas, potes transparentes para os mantimentos, entre outros. É preciso apenas ter cuidado para inseri-los de maneira harmoniosa e consciente, para não poluir o ambiente com o excesso de objetos.

4. Plantas

Plantas também são bastante versáteis, já que podem ser utilizadas em qualquer ambiente, inclusive, na cozinha. No entanto, vale ficar atento às características do local para escolher a espécie ideal.

“Cozinhas que tenham grandes janelas com iluminação natural são perfeitas para os queridos temperinhos e ervas, como orégano, coentro, cebolinha, salsa, manjericão”, indica Patrícia Lacerda. Norah Carneiro completa: “o cozinhar tornou-se hábito e ter a possibilidade de possuir alimentos frescos da própria horta é uma sensação, sem dúvida, muito prazerosa”.