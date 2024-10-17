http://www.agazeta.com.br/hub-imobi/decoracao/6-tipos-de-revestimento-para-decorar-a-sala-1024
Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
6 tipos de revestimento para decorar a sala

6 tipos de revestimento para decorar a sala

Veja algumas opções capazes de criar ambientes acolhedores e com personalidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 out 2024 às 11:35

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 11:35

O revestimento ajuda a transformar o visual da sala de estar (Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock)
O revestimento ajuda a transformar o visual da sala de estar (Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock) Crédito:
O revestimento das paredes da sala é um dos principais elementos na hora de reformar ou decorar, proporcionando uma oportunidade única para expressar personalidade e criar um ambiente acolhedor. Por isso, é muito importante escolher o tipo que se adequa melhor ao estilo de decoração buscado.
“As tendências de revestimento estão passando por transformações significativas, refletindo a busca por ambientes que não apenas ofereçam conforto, mas que também se conectem com a natureza”, explica Rômulo Costa, gerente de arquitetura da Espaço Smart.
Segundo ele, há opções para todos os gostos. “Materiais naturais, como madeira e pedra, ainda ganham destaque por seu toque orgânico, ao passo que revestimentos especiais e o uso de texturas e cores ganham espaço na criação de ambientes criativos , acolhedores e harmoniosos”, acrescenta.
Para ajudar na escolha do revestimento para sua casa, Rômulo Costa lista seis indicações que prometem transformar a sala em um espaço autêntico e estiloso. Confira!

1. Revestimento modelo rockface

O revestimento modelo rockface ajuda a conferir um charme rústico para o ambiente (Imagem: Artazum | Shutterstock)
O revestimento modelo rockface ajuda a conferir um charme rústico para o ambiente (Imagem: Artazum | Shutterstock) Crédito:
Esse tipo de revestimento é a escolha atemporal ideal para quem busca conferir um charme rústico e acolhedor ao ambiente. É ideal para criar paredes de destaque em espaços internos.
Ele é composto por peças individuais que imitam o formato e a textura dos tijolos tradicionais, sem contar que é versátil e permite diversas opções, desde padrões mais tradicionais até designs mais contemporâneos.
Além da estética, esses revestimentos estilo “tijolinho” são leves, fáceis de manusear e instalar, podendo ser fixados com materiais como silicone neutro ou selante PU. Também é uma ótima opção de revestimento para o lavabo.

2. Painéis ripados em WPC

Com instalação simples, os modernos painéis ripados em WPC ( Wood-Polymer Composite ) oferecem uma alternativa durável e de baixa manutenção em relação à madeira. Esses painéis ajudam a ocultar fiações e imperfeições, garantindo um visual elegante .
Feitos com uma mistura de fibras de madeira e resina plástica, os painéis ripados vêm em várias cores e se encaixam bem em diferentes estilos de arquitetura.

3. Revestimento tipo tetris

Com um design geométrico inovador, o revestimento modelo tetris é uma opção contemporânea que adiciona profundidade e textura às paredes. Disponível em várias cores, ele é ideal para quem deseja um impacto visual marcante na decoração.

4. Revestimento tipo tijolo rústico

O tijolinho tem ganhado destaque nas decorações (Imagem: YKvisual | Shutterstock)
O tijolinho tem ganhado destaque nas decorações (Imagem: YKvisual | Shutterstock) Crédito:
Com durabilidade e fácil manutenção, o revestimento pode ser utilizado em diferentes áreas como paredes, fachadas e lareiras. Por simular tijolos de forma única, garante um visual sofisticado . Ele é encontrado em placas maiores, diferentemente do revestimento rockface.

5. Revestimento filetado

O revestimento filetado é uma técnica refinada e elegante que utiliza peças longas e estreitas para criar uma aparência sofisticada nas paredes. Esses filetes podem ser oriundos de diversos materiais, como cerâmica, pedra natural, porcelanato ou até mesmo madeira, proporcionando uma variedade de texturas e cores.
A instalação desses revestimentos geralmente segue linhas retas e precisas, criando um visual linear e contemporâneo que se destaca em ambientes internos e externos.

6. Revestimento vinílico

Os revestimentos vinílicos são relativamente simples de instalar e podem ser uma escolha econômica em comparação com os materiais naturais. Além de possuírem grande variedade de cores, padrões e texturas semelhantes a outros materiais, como madeira, pedra ou até mesmo tecidos, é conhecido por ser durável, fácil de limpar e resistente à umidade. Proporciona um acabamento elegante e moderno, e é ideal para áreas onde há grande circulação de pessoas, sendo resistente a arranhões e manchas.
Por Bianca Lucas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Regional da Serra
Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra
Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados