6 tipos de revestimento para decorar a sala

O revestimento ajuda a transformar o visual da sala de estar (Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock) Crédito:

O revestimento das paredes da sala é um dos principais elementos na hora de reformar ou decorar, proporcionando uma oportunidade única para expressar personalidade e criar um ambiente acolhedor. Por isso, é muito importante escolher o tipo que se adequa melhor ao estilo de decoração buscado.

“As tendências de revestimento estão passando por transformações significativas, refletindo a busca por ambientes que não apenas ofereçam conforto, mas que também se conectem com a natureza”, explica Rômulo Costa, gerente de arquitetura da Espaço Smart.

Segundo ele, há opções para todos os gostos. “Materiais naturais, como madeira e pedra, ainda ganham destaque por seu toque orgânico, ao passo que revestimentos especiais e o uso de texturas e cores ganham espaço na criação de ambientes criativos , acolhedores e harmoniosos”, acrescenta.

Para ajudar na escolha do revestimento para sua casa, Rômulo Costa lista seis indicações que prometem transformar a sala em um espaço autêntico e estiloso. Confira!

1. Revestimento modelo rockface

O revestimento modelo rockface ajuda a conferir um charme rústico para o ambiente (Imagem: Artazum | Shutterstock) Crédito:

Esse tipo de revestimento é a escolha atemporal ideal para quem busca conferir um charme rústico e acolhedor ao ambiente. É ideal para criar paredes de destaque em espaços internos.

Ele é composto por peças individuais que imitam o formato e a textura dos tijolos tradicionais, sem contar que é versátil e permite diversas opções, desde padrões mais tradicionais até designs mais contemporâneos.

Além da estética, esses revestimentos estilo “tijolinho” são leves, fáceis de manusear e instalar, podendo ser fixados com materiais como silicone neutro ou selante PU. Também é uma ótima opção de revestimento para o lavabo.

2. Painéis ripados em WPC

Com instalação simples, os modernos painéis ripados em WPC ( Wood-Polymer Composite ) oferecem uma alternativa durável e de baixa manutenção em relação à madeira. Esses painéis ajudam a ocultar fiações e imperfeições, garantindo um visual elegante .

Feitos com uma mistura de fibras de madeira e resina plástica, os painéis ripados vêm em várias cores e se encaixam bem em diferentes estilos de arquitetura.

3. Revestimento tipo tetris

Com um design geométrico inovador, o revestimento modelo tetris é uma opção contemporânea que adiciona profundidade e textura às paredes. Disponível em várias cores, ele é ideal para quem deseja um impacto visual marcante na decoração.

4. Revestimento tipo tijolo rústico

O tijolinho tem ganhado destaque nas decorações (Imagem: YKvisual | Shutterstock) Crédito:

Com durabilidade e fácil manutenção, o revestimento pode ser utilizado em diferentes áreas como paredes, fachadas e lareiras. Por simular tijolos de forma única, garante um visual sofisticado . Ele é encontrado em placas maiores, diferentemente do revestimento rockface.

5. Revestimento filetado

O revestimento filetado é uma técnica refinada e elegante que utiliza peças longas e estreitas para criar uma aparência sofisticada nas paredes. Esses filetes podem ser oriundos de diversos materiais, como cerâmica, pedra natural, porcelanato ou até mesmo madeira, proporcionando uma variedade de texturas e cores.

A instalação desses revestimentos geralmente segue linhas retas e precisas, criando um visual linear e contemporâneo que se destaca em ambientes internos e externos.

6. Revestimento vinílico

Os revestimentos vinílicos são relativamente simples de instalar e podem ser uma escolha econômica em comparação com os materiais naturais. Além de possuírem grande variedade de cores, padrões e texturas semelhantes a outros materiais, como madeira, pedra ou até mesmo tecidos, é conhecido por ser durável, fácil de limpar e resistente à umidade. Proporciona um acabamento elegante e moderno, e é ideal para áreas onde há grande circulação de pessoas, sendo resistente a arranhões e manchas.