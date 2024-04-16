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5 dicas para camuflar o quadro de energia na decoração

Arquiteta lista soluções para harmonizar o painel elétrico com o ambiente de maneira segura
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 abr 2024 às 17:37

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 17:37

Imagem Edicase Brasil
O quadro de energia pode ser disfarçado com algumas soluções (Projeto: Marta Martins) Crédito: Julia Herman
O quadro de energia desempenha um papel fundamental no funcionamento elétrico de uma casa, sendo essencial para distribuir e controlar a eletricidade de forma segura e eficiente. No entanto, sua presença, muitas vezes, pode destoar da estética e decoração do ambiente. Felizmente, existem diversas maneiras inteligentes de camuflar esse elemento essencial, a fim de harmonizá-lo com o estilo decorativo do espaço.
“Procuro sempre implementar ideias que o tornam imperceptível, mas sem comprometer a rapidez para a sua abertura, quando necessário”, diz a arquiteta Marta Martins. Por isso, a seguir, a profissional dá algumas dicas para deixar o quadro de energia mais discreto nos ambientes.

1. Utilize quadros para decorar

Uma maneira prática e moderna para disfarçar o quadro de energia é por meio dos quadros com moldura filete – conhecida por ser fina na frente e ter profundidade para o encaixe –, deixando que apenas a imagem escolhida apareça.
Segundo a arquiteta, outra possibilidade é posicionar quadros de fotos, placas decorativas e obras de arte em combinações que trarão um viés mais afetivo para o ambiente . “Essa possibilidade é bacana, pois, além de ocultar o item, a decoração ganha em personalidade, profundidade e emoção”, argumenta.

2. Portas decorativas

Além de delimitar os espaços, as portas decorativas conferem um toque de personalidade ao ambiente. Para quadros de energia que estão posicionados em lugares reservados e que permitem utilizar essa estratégia, a dica da profissional é incluir portas com acabamentos especiais, padrões ou até mesmo que simulem a textura da parede ao redor. Detalhes como puxadores diferenciados, dobradiças, pinturas artísticas ou relevos também são excelentes recursos.
Imagem Edicase Brasil
O uso de móveis planejados pode ajudar a camuflar o quadro de energia (Projeto: Marta Martins) Crédito: Julia Herman

3. Móveis planejados

Segundo Marta Martins, é possível usar móveis planejados para esconder o quadro elétrico. “Podemos trabalhar com armários ou estantes que se integrem de forma discreta e funcional à decoração do ambiente”, comenta. Além disso, é importante garantir que esses móveis permitam a ventilação adequada para evitar superaquecimento e garantir a proteção operacional do recurso. 

4. Painéis deslizantes ou dobráveis

Executados em madeira, metal ou outros materiais, os painéis deslizantes ou dobráveis são projetados para garantir melhor aproveitamento do espaço e acesso aos quadros elétricos. 

5. Outras soluções práticas

A arquiteta também considera a utilização de adesivos, papéis de parede ou mesmo pintar o quadro da mesma cor que a parede. “Além de um meio mais simples, essas ideias podem, sim, gerar uma aparência uniforme e integrada ao ambiente”, complementa.

Atenção à segurança

Imprescindível para a instalação segura da instalação elétrica, o quadro deve ser feito de material metálico ou não inflamável. No projeto, não deve estar em áreas úmidas e é aconselhável que se mantenha uma distância segura de cômodos com o uso de gás.
Por Cleide Assis

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