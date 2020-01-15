Homens também sentem inseguranças com seus corpos?

Homem mede a barriga Crédito: Arquivo A Gazeta

Hoje nossa reflexão é com você João! João, Pedro, Zeca.

A gente fala tanto de autoestima para mulheres, padrões de beleza voltado para mulheres, mas e os homens? Também sofrem com essas inseguranças? Eu acredito que um homem nem sempre se sinta confortável em admitir que não está tão satisfeito com o espelho, por diversas questões.

A vulnerabilidade masculina é uma delas. Em uma realidade social carregada de machismo, o homem assumir uma posição de “inseguro” consigo mesmo, é uma falha emocional? Podemos falar em “masculinidade fraca”?

Imagine a seguinte situação : você encontra seus amigos em uma partida de futebol, aquele programa de lazer que vocês sempre curtem fazer, mas você, tem estado insatisfeito com alguns quilinhos a mais, e não tem estado muito confortável em tirar a camisa! Um exemplo. Qual seria a reação desses amigos?

“Bom, meu camarada, eu entendo você, mas fique à vontade" , ou, “ Poxa meu camarada, que frescura é essa? Vira homem! “

Pois é, qual dessas situações aconteceriam com maior frequência? Fica a sua reflexão.

Homens também sofrem de baixa autoestima! Decorrentes de ausência de confiança no trabalho, relacionamentos, e também por questões estéticas. Mas pouco se fala, porque a imagem do homem inseguro também é condenada devido ao entendimento de que ele é um ser forte, protetor, provedor, e receber o título de “ bem resolvido” é receber o selo “machão” do ano. Caso contrário, que homem sensível é esse? Duvidoso.

Questionar a sensibilidade masculina é tão tabu quanto levantar a segurança feminina.

Mulheres sofrem com seus pesos e suas imagens porque historicamente sempre foram escravas do padrão de beleza midiático, social. E em uma escala de comparação, jamais poderíamos colocar no mesmo nível, a opressão sofrida pela mulher em relação ao homem. Homens não sofrem pressões estéticas ou discriminações pelo seu corpo como mulheres. Isso é um fato. Mas sofrem.

A diferença é simples socialmente falando. Uma mulher acima do peso é estereotipada como uma mulher “relaxada”, que não se cuida, uma mulher depressiva. O homem acima do peso é o “ engraçadão da roda". Como aquele ditado “Um homem sem barriga é um homem sem história”. É isso! A sociedade não cobra dos homens uma imagem perfeita como cobra das mulheres.

Mas isso não torna a insatisfação masculina ilegítima.

Cada vez mais ,temos acompanhado o desejo e a busca dos homens a tratamentos estéticos. Hoje as grandes barbearias têm se tornado um point de beleza da ala masculina. É um sinal real de que a vaidade importa sim. E que os homens também gostam de trabalhar sua autoestima buscando suas melhores versões.

Todos nós carregamos inseguranças, e muitas delas são alimentadas pelas reprovações sociais que enfrentamos em nosso dia a dia, uns mais, outros menos. O que queremos dizer é que, cuidar da autoestima não tem gênero. Não é uma questão feminina isolada, é humana.

O processo de autoestima é vinculado ao cuidado de saúde mental, psicológico, e que reflete em todas as áreas e ciclos de nossas vidas.