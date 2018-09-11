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Leonel Ximenes

Governo, agora, determina mais transparência no uso do helicóptero

Um dos dispositivos do decreto determina que após o encerramento dos voos, as informações sobre a operação aérea têm que estar disponíveis em site

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 10:59

Públicado em 

11 set 2018 às 10:59
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O decreto é publicado um mês após o acidente que o governador e sua mulher, a primeira-dama Cristina Gomes, sofreram na região de Pedra Azul Crédito: Marcelo Prest
O governo do Estado publicou nesta terça-feira (11) no Diário Oficial algumas normas e procedimentos para a utilização dos helicópteros da frota da PM. Um dos dispositivos do decreto determina que após o encerramento dos voos, as informações sobre a operação aérea têm que estar disponíveis no site da Casa Militar e no Portal da Transparência do governo do Estado, administrado pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont). Todos os passageiros dos voos terão seus nomes registrados e divulgados, inclusive os acompanhantes das autoridades.
O decreto, assinado pelo governador Paulo Hartung (MDB), também prevê que será necessário fazer um requerimento ao gabinete do governador para quem vai requerer a utilização das aeronaves do Estado.
A nova regra segue a recomendação da Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI),  ligada à Secont, que aprovou um recurso protocolado pela reportagem do Gazeta Online. Desde janeiro, o portal tentava ter acesso à lista de pessoas que utilizaram as aeronaves da corporação, em voos institucionais com o governador e vice.
O decreto é publicado um mês após o acidente que o governador e sua mulher, a primeira-dama Cristina Gomes, sofreram na região de Pedra Azul. O aparelho da PM ficou destruído e Cristina foi ferida na perna direita. O casal informou que utilizava o helicóptero, na sexta-feira à tarde, para participar de um festival de cinema em Pedra Azul.
Governo, agora, determina mais transparência no uso de helicóptero

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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