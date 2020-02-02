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Renata Rasseli

Governador do ES marcará presença no Camarote Zig Zag

Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia vão circular pelo espaço da Rede Gazeta no próximo sábado (15)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

02 fev 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Márcio Chagas, Letícia Lindenberg e Renato Casagrande: no camarote da Rede Gazeta em 2019. Crédito: Mônica Zorzanelli
O governador Renato Casagrande e a primeira-dama, Maria Virginia, são presenças confirmadas no Camarote Zig Zag na noite de sábado,  dia 15 de fevereiro, quando as escolas do grupo especial atravessam o Sambão do Povo. O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o diretor de Mercado Anunciante, Márcio Chagas, serão os anfitriões da noite.

FOLIÕES 

O empresário Luiz Wagner Chieppe, sua esposa, Márcia Chieppe, e o professor e doutor em Comunicação José Antonio Martinuzzo também já estão com passaporte para a folia garantida no camarote mais bombado do carnaval capixaba. Quem também já disse "sim" ao convite do gerente de Relações Institucionais da Rede, Eduardo Fachetti, foi a dupla Igor Franzotti e Hugo Mansur, da Lifebrand.

GAZETA NA FOLIA

O Carnaval de Vitória está no ar em todos os veículos da Rede Gazeta. A jornalista Carol Monteiro, do AGTV, vai apresentar a transmissão ao vivo dos desfiles de sexta-feira (14) pelo G1, ao lado do jornalista André Falcão. A apresentação da transmissão ao vivo na TV Gazeta ficará a cargo da dupla Mário Bonella e Daniela Abreu. O portal A GAZETA estará com sua equipe de jornalistas e fotógrafos para levar a melhor cobertura dos dias de folia aos internautas de AG. 

RR NA FOLIA

Esta colunista está responsável pela cobertura de todos os detalhes do camarote Zig Zag, o QG da Rede Gazeta no Sambão do Povo O espaço vai receber convidados da Rede, patrocinadores e foliões que querem acompanhar a folia com conforto e glamour. Toda a movimento do camarote será publicada nas redes sociais da coluna (@renatarasseli e @zigzag_ag), no site A GAZETA e na edição impressa da Revista.ag do dia 22 de fevereiro.

DICA DE VIAGEM/ Carnaval de Veneza

Carnaval de Veneza Crédito: DIVULGAÇÃO
Considerado um dos mais famosos do mundo, o Carnaval de Veneza de 2020 vai acontecer entre os dias 8 e 25 de fevereiro. A comemoração tem início no pré-Carnaval com a Festa Veneziana sull’Acqua, um desfile feito no rio Canareggio com barcos decorados que se assemelham aos carros alegóricos do Brasil. A programação inclui ainda os tradicionais bailes de máscaras – privados e caríssimos – e concursos de fantasias.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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