Governador do ES marcará presença no Camarote Zig Zag

Márcio Chagas, Letícia Lindenberg e Renato Casagrande: no camarote da Rede Gazeta em 2019. Crédito: Mônica Zorzanelli

O governador Renato Casagrande e a primeira-dama, Maria Virginia, são presenças confirmadas no Camarote Zig Zag na noite de sábado, dia 15 de fevereiro, quando as escolas do grupo especial atravessam o Sambão do Povo. O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o diretor de Mercado Anunciante, Márcio Chagas, serão os anfitriões da noite.

FOLIÕES

O empresário Luiz Wagner Chieppe, sua esposa, Márcia Chieppe, e o professor e doutor em Comunicação José Antonio Martinuzzo também já estão com passaporte para a folia garantida no camarote mais bombado do carnaval capixaba. Quem também já disse "sim" ao convite do gerente de Relações Institucionais da Rede, Eduardo Fachetti, foi a dupla Igor Franzotti e Hugo Mansur, da Lifebrand.

GAZETA NA FOLIA

O Carnaval de Vitória está no ar em todos os veículos da Rede Gazeta. A jornalista Carol Monteiro, do AGTV, vai apresentar a transmissão ao vivo dos desfiles de sexta-feira (14) pelo G1, ao lado do jornalista André Falcão. A apresentação da transmissão ao vivo na TV Gazeta ficará a cargo da dupla Mário Bonella e Daniela Abreu. O portal A GAZETA estará com sua equipe de jornalistas e fotógrafos para levar a melhor cobertura dos dias de folia aos internautas de AG.

RR NA FOLIA

Esta colunista está responsável pela cobertura de todos os detalhes do camarote Zig Zag, o QG da Rede Gazeta no Sambão do Povo O espaço vai receber convidados da Rede, patrocinadores e foliões que querem acompanhar a folia com conforto e glamour. Toda a movimento do camarote será publicada nas redes sociais da coluna (@renatarasseli e @zigzag_ag), no site A GAZETA e na edição impressa da Revista.ag do dia 22 de fevereiro.

DICA DE VIAGEM/ Carnaval de Veneza

Carnaval de Veneza Crédito: DIVULGAÇÃO