"Gorda não é palavrão". Ativista do movimento discute sobre o preconceito no uso do termo Crédito: Divulgação

Com certeza você já se sentiu incomodada com comentários sobre ter engordado ou ganhado peso, e achou isso muito ruim. E eu te pergunto: por quê? Porque fomos ensinados que a palavra “ gorda” é sinônimo de algo feio, uma ofensa e até um xingamento.

Neste texto vamos tratá-la da forma que ela precisa ser vista, apenas como um adjetivo. Um característica física, que não vem carregada de personalidade ou de ausência de qualidades. Se é assim, então por que tanto medo?

Porque o padrão faz isso! Te faz acreditar que determinadas características físicas te tornam mais ou menos bonita, mais ou menos atraente, mais ou menos interessante, mais ou menos digna e até mais ou menos inteligente.

A gente vive em uma sociedade na qual ser chamado de “ gordo” é mais ofensivo do que talvez ser chamado de burro. Apenas um exemplo prático pra te mostrar o quanto nossos valores morais estão sendo cegados pela necessidade desesperadora de atingir um padrão estético perfeito.

Já estive em uma situação um tanto engraçada, em que fui parada em um supermercado por uma senhora, quando usava uma camiseta escrita “Fat Girl”, “Garota Gorda” em português. Camiseta essa relacionada a uma campanha de empoderamento para mulheres “fora do padrão”.

A senhora se aproximou e disse: "não concordo! Você é LINDA!", apontando para minha camiseta.

Gentilmente respondi: "a senhora não entendeu, a camiseta diz garota gorda e não garota feia. E obrigada pelo linda!". A senhora parou, me olhou e saiu empurrando seu carrinho.

Essa é a nossa reflexão. Gorda não é sinônimo de feia, assim como magro não é sinônimo de bonito.

Se em sua opnião pessoal uma pessoa magra é mais bonita do que uma pessoa gorda, tudo bem! Mas estamos discutindo sinônimos, e aqui não faz sentido.

Precisamos parar de carregar nossas opiniões junto dessas características! Somos mais do que elas! Por trás dessa palavra existem indivíduos inteligentes, competentes, talentosos, de personalidades incríveis, e que não podem ser definidos por uma palavra que não significa absolutamente nada!

O livro “Gorda não é palavrão”, de Fluvia Lacerda, uma das principais modelos plus size do mundo, faz um alerta para os eufemismos.

A palavra não é cheinha, fortinha ou fofinha. A palavra é GORDA! E tudo bem, porque no dicionário esse adjetivo não vem carregado de significados de capacidade intelectual, emocional, ou de qualquer relação sobre beleza! Essa palavra não define quem você é.

Precisamos lidar com esse adjetivo de maneira natural, sem carregá-lo de significados! Porque muitos de nós têm deixado ou já deixaram de viver experiências, porque acreditamos nessa palavra como algo limitador e inferior.