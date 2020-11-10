TV Gazeta Norte promove show exclusivo de ilusionismo

O ilusionismo é a arte de criar ilusão sobre a realidade por meio de artifícios e truques. Os mágicos confundem os nossos sentidos e aparentemente desafiam as leis da física, provocando uma distorção da percepção e que surpreendem por darem a impressão de que algo impossível aconteceu. Está pronto para se surpreender com os melhores do mundo?

Ilusion 02 Crédito: Washington Netos (Ton Nettos)

Considerados referência no novo ilusionismo, Henry e Klauss farão um show ao vivo, na última quarta-feira deste mês, dia 25, às 20 horas, no portal A Gazeta, quando serão divulgadas as marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares. E durante a transmissão, a dupla de ilusionistas vai interagir com os internautas.

" Assim como está acontecendo com muitos segmentos e empresas, o Prêmio Gazeta Empresarial também teve que ser reinventado. E fizemos isso buscando oferecer um formato inovador e inspirador. Queremos encantar os participantes e mostrar o poder da criatividade e da inovação" Maria Helena Vargas - diretora das Regionais Norte e Noroeste

Henry e Klauss são recordistas mundiais na arte do ilusionismo e também dirigem a Ilusion, a maior empresa do setor no Brasil. Eles usam a magia e o mistério do ilusionismo junto com a tecnologica, para criar e ilusões que desafiam a compreensão e os sentidos do corpo humano. A dupla se destaca por ser sempre criativa e inovadora.

Gazeta Empresarial de Linhares

Vencedores 2019 Crédito: Acervo

A premiação está na 18ª edição e se consolidou como o principal evento corporativo do norte do Espírito Santo. Além de estimular o crescimento do mercado e homenagear quem transforma produtos e serviços em grandes marcas, o Prêmio Gazeta Empresarial também é uma ferramenta para os empresários conhecerem a opinião dos consumidores e utilizarem as informações para direcionar as ações no mercado.