Veja as chances dos times brasileiros na Libertadores

A maioria dos times brasileiros saiu com resultados positivos da quinta rodada. O Fluminense venceu o Bolívar no Maracanã e se manteve vivo na briga pela vaga no mata-mata. O Mirassol triunfou contra o Always Ready fora de casa e se garantiu nas oitavas. E o Flamengo venceu o Estudiantes, garantindo a vaga. E a confirmação do primeiro lugar do grupo A veio nesta quinta-feira (21), após a vitória no tribunal devido ao jogo cancelado contra o Independiente Medellín.





Cruzeiro e Corinthians empataram, mas seguem em situação tranquila. O Timão está classificado desde a quarta rodada, enquanto o Cabuloso depende só de si para avançar.

O único que saiu derrotado foi o Palmeiras. Dentro do seu estádio, o clube paulista fez uma partida ruim e perdeu para o Cerro Porteño, vendo o 1º lugar do grupo F mais distante.