Vasco perde para o Sampaio Corrêa, desperdiça chance de subir e se complica

Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa em São Januário Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco desperdiçou uma oportunidade de ouro de garantir o acesso antecipado à Série A do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (27) no estádio de São Januário, pela 37ª, e penúltima, rodada da Série B.

Após este resultado, o Cruzmaltino permanece na 3ª posição, com 59 pontos. Já a Bolívia Querida alcançou a 5ª posição com 55 pontos.

Empurrado pelos mais de 21 mil torcedores presentes em São Januário, o Vasco conseguiu abrir o placar cedo, aos 3 minutos da etapa inicial, quando Figueiredo cruzou para o capitão Anderson Conceição conferir de cabeça.

Mas antes do intervalo a Bolívia Querida deixou tudo igual. O lateral Pará dominou a bola aos 17 minutos e partiu até a entrada da área, de onde acertou um chute de curva para superar o goleiro Thiago Rodrigues.

A partir daí o jogo fica aberto, com oportunidades de lado a lado. Porém, aos 21 minutos do segundo tempo, Gabriel Poveda aproveitou rebote dado por Thiago Rodrigues para colocar o Sampaio Corrêa na frente.