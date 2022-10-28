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Nada de festa

Vasco perde para o Sampaio Corrêa, desperdiça chance de subir e se complica

Cruz-Maltino permanece no G-4, mas agora pode ser superado na tabela pelo Ituano na tabela. Nesta sexta-feira (28), Cruz-Maltino vai secar o time paulista, seu rival na última rodada da Série B
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 out 2022 às 00:15

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 00:15

Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa em São Januário
Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa em São Januário Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
O Vasco desperdiçou uma oportunidade de ouro de garantir o acesso antecipado à Série A do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (27) no estádio de São Januário, pela 37ª, e penúltima, rodada da Série B.
Após este resultado, o Cruzmaltino permanece na 3ª posição, com 59 pontos. Já a Bolívia Querida alcançou a 5ª posição com 55 pontos.
Empurrado pelos mais de 21 mil torcedores presentes em São Januário, o Vasco conseguiu abrir o placar cedo, aos 3 minutos da etapa inicial, quando Figueiredo cruzou para o capitão Anderson Conceição conferir de cabeça.
Mas antes do intervalo a Bolívia Querida deixou tudo igual. O lateral Pará dominou a bola aos 17 minutos e partiu até a entrada da área, de onde acertou um chute de curva para superar o goleiro Thiago Rodrigues.
A partir daí o jogo fica aberto, com oportunidades de lado a lado. Porém, aos 21 minutos do segundo tempo, Gabriel Poveda aproveitou rebote dado por Thiago Rodrigues para colocar o Sampaio Corrêa na frente.
Já aos 51 minutos o jovem volante Andrey Santos conseguiu empatar para o Vasco, enchendo a torcida de esperança de uma virada no final. Mas, no último lance, aos 54, o zagueiro Joécio subiu mais do que todo mundo para dar a vitória final ao Sampaio Corrêa.

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