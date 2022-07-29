Vasco faz as pazes com a vitória e atropela o CRB em São Januário

Sob o comando do interino Emílio Faro, o Vasco voltou a vencer em noite com brilho do volante Andrey e retornou à segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, nesta quinta-feira (28), a equipe cruz-maltina bateu o CRB por 4 a 0, com dois gols do camisa 8. Raniel e Eguinaldo completaram o marcador.
Com o resultado, o Vasco chegou a 38 pontos, sete atrás do líder Cruzeiro. O CRB, por sua vez, permanece com 28, ocupando o meio da tabela.
Este foi o primeiro jogo do time cruz-maltino após a saída do técnico Mauricio Souza, demitido no último domingo (24), após derrota para o lanterna Vila Nova. O clube ainda está no mercado em busca de um substituto.
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta a Chapecoense, em São Januário, em duelo que pode marcar a reestreia de Alex Teixeira. O time de Maceió recebe a Ponte Preta.
O JOGO
O Vasco abriu o placar ainda no começo da partida. Após cobrança de escanteio de Nenê, Andrey, que passou a usar a camisa número 8, subiu sem marcação e, de cabeça, mandou para o fundo da rede. A torcida ainda celebrava o primeiro gol quando Pec fez boa jogada e achou Nenê livre na área, mas o camisa 10 mandou para fora.
Depois da pressão inicial do Vasco, o CRB, aos poucos, foi conseguindo equilibrar as ações. Após uma boa oportunidade desperdiçada, a equipe do técnico Daniel Paulista conseguiu balançar a rede, mas o gol foi anulado. Luciano, que dá a assistência para Anselmo Ramon, estava em posição irregular.
Os cruz-maltinos comemoram em dose dupla. Por um lado, o gol foi anulado e, logo depois, em jogada em que Yuri foi providencial, Raniel avançou e bateu para fazer o segundo do Vasco.
Na volta do intervalo, os dois times voltaram ligados e a partida ficou movimentada, com chances em ambos os lados. Ainda nos primeiros minutos, o Vasco chegou ao terceiro. Após Raniel dividir, a bola ficou viva na área, a defesa do CRB cochilou e Anrey aproveitou. O volante avançou e bateu cruzado para fazer o segundo dele no jogo e o terceiro da equipe.
Com a vantagem no placar, o Vasco passou a trocar mais passes e a tentar "fechar" o adversário. O CRB buscava espaço para infiltrar na defesa cruz-maltina e quase diminuiu com Paulinho Moccelin, que recebeu nas costas da defesa e cabeceou para fora.
Diego Ivo, que entrou na vaga de Gilvan, sinalizou um problema muscular na coxa esquerda, mas o CRB já havia feito as cinco substituições. Ele chegou a ficar alguns minutos fora do jogo para receber um atendimento à beira do gramado. O zagueiro voltou, mas passou a atuar no ataque. A partir daí, os visitantes ficaram, praticamente, com um a menos.
Já nos minutos finais, o jovem Eguinaldo, destaque do sub-20, marcou o quarto. Foi o primeiro gol dele nos profissionais.