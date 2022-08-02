Tite vai acompanhar Corinthians x Flamengo pela Libertadores em São Paulo

Ainda sem Neymar, Tite divulgou a lista da primeira convocação da Seleção para as Eliminatórias de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O clássico interestadual entre Corinthians e Flamengo, que definirá um dos brasileiros semifinalistas da Copa Libertadores, terá um espectador importante. Tite estará na Neo Química Arena para assistir à partida desta terça-feira e analisar nomes que estão no seu radar para a seleção brasileira.

No estádio em que viveu momentos memoráveis pelo Corinthians e ergueu taças importantes, Tite terá a companhia do auxiliar César Sampaio. Na quarta-feira, o auxiliar Matheus Bachi e o analista de desempenho Bruno Baquete estarão no Mineirão para ver Palmeiras x Atlético-MG.

A menos de quatro meses para a Copa do Mundo do Catar, será cada vez mais comum ver o técnico e seus auxiliares em estádios no Brasil e no exterior. Na semana passada, Tite assistiu no Maracanã ao empate sem gols entre Flamengo x Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A última vez que esteve na Neo Química Arena foi em junho passado, ocasião em que acompanhou Corinthians 1 x 0 Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na Neo Química Arena, Tite vai observar Fagner, que é quem mais tem chance de ser convocado do elenco corintiano, mesmo que não seja chamado desde 2019. O veterano lateral-direito jogou a Copa da Rússia, em 2018, e o treinador admitiu, em entrevista recente, que o atleta é um dos que o técnico "sempre tem acompanhado e buscado, dentro daquele hall de atletas selecionados".

Do Flamengo, Everton Ribeiro e Gabriel receberam várias oportunidades nesse ciclo para a Copa do Catar, e Pedro voltou a ganhar força para figurar na lista dos 26 convocados da seleção brasileira com a sequência goleadora que emendou sob o comando de Dorival Júnior.

Na avaliação do técnico da seleção, Pedro é um "9 diferente" em relação aos seus concorrentes - Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Richarlison e Firmino, entre outros. "Ele tem essas virtudes, de proteção, de uma tabela curta, de preparação da jogada. É um "9" específico, fincado, atacante que não sai muito da área, esse jogador é o Pedro", explicou o treinador.

A próxima convocação será apenas em setembro, mês da última Data Fifa antes do Mundial do Catar. Tite convocará o Brasil para o duelo com a Argentina, o famoso "Clássico da Anvisa". Trata-se daquele jogo interrompido logo aos 5 minutos, quando agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária entraram no gramado da Neo Química Arena por conta da entrada irregular de alguns jogadores argentinos no País.